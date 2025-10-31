[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]4억 원에 달하는 우승자 혜택을 내건 ‘프로듀서 이상민’의 공개 오디션이 드디어 막을 올렸다.

신인 혼성그룹 제작기를 담아 선보이는 유튜브 예능 ‘프로듀서 이상민’은 30일 ‘4억이 걸려 있는 이상민의 공개 오디션! l Ep.0’이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 영상에서는 본격적인 제작에 앞서 제작진이 이상민의 신혼집을 방문해, 오랜 시간 가슴속에 품어온 ‘프로듀서 복귀’에 대한 그의 각오와 파격적인 공약을 들었다.

이상민은 “가수 프로듀서를 다시 한다고 했을 때 ‘지금 해서 되겠어?’, ‘또 망하면 또 이혼할 거냐’는 반응이 많았을 것”이라며 “하지만 이번에는 시작 자체가 다르다”고 강조했다.

이어 “일이 가장 많았을 때는 일주일에 12개 스케줄도 소화했다. 그 와중에도 늘 ‘언젠가는 다시 제작을 하지 않을까’, ‘아이돌 만드는 일을 죽기 전에 꼭 하지 않겠나’는 생각을 해왔다”며 이번 복귀가 결코 즉흥적인 선택이 아님을 밝혔다.

이상민은 “뭐든 하겠다”며 제작진과 함께 유튜브 구독자 10만 명 달성 공약을 깜짝 발표했다. 그는 “엔터테인먼트 법인을 설립하고, 그 과정을 함께 지켜본 구독자에게 1인당 1주씩 주식을 제공하겠다”고 제안한 가운데, 이는 법적 검토를 위해 최종 확정되진 않았다.

또한 이상민은 흰색 면장갑까지 끼고서 데뷔할 가수가 대여 형식으로 직접 들고 차게 될 자신의 보물 1호와 2호를 공개했다. 그는 도합 4억 원에 달하는 억대 명품 시계와 가방을 차례로 꺼내 보이며 “어떤 가치를 부여해줬을 때 자신의 끼를 20% 더 발휘할 수 있는 재능을 가진 사람을 찾는다”고 전해 향후 오디션 여정에 대한 기대감을 높였다.

‘프로듀서 이상민’은 이상민이 직접 신인 혼성그룹을 발굴하고 음악을 제작하는 리얼 프로듀싱 콘텐츠로 K팝 제작 현장의 생생한 과정을 담는다.

Mnet ‘슈퍼스타K’, ‘쇼미더머니’ 등 다수의 오디션 프로그램을 연출한 유치콕 PD가 이끄는 글로벌 콘텐츠 제작사 케이프스플래닛(Kapes Planet)과 공동 제작한다.

한편, ‘프로듀서 이상민’의 새로운 에피소드는 매주 목요일 오후 6시 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.