김 여사, APEC 배우자 행사 주최 다식 만들기·다도 체험도 이어져

[헤럴드경제(경주)=서영상 기자] 김혜경 여사는 31일 APEC 정상회의에 참석한 경제체 대표 배우자들을 우리나라 대표 세계문화유산인 불국사로 초청해 배우자 행사를 주최했다고 대통령실이 밝혔다.

전은수 대통령실 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이번 행사에는 6개 경제체 대표 배우자가 참석해 한국 전통문화의 정수와 가을의 아름다움을 함께 만끽했다”면서 이같이 전했다.

김 여사와 함께 불국사 행사에 참석한 이들은 캐나다 다이애나 폭스 카니 여사, 뉴질랜드 아만다 럭슨 여사, 필리핀 루이즈 아라네타 마르코스 여사, 싱가포르 루즈루이 여사, 대만 린원쉬엔 영애, 태국 타나논 니라밋 여사 등이다.

대통령실에 따르면 행사에 참석한 배우자들은 영접하러 나온 김 여사의 한복 자태에 감탄하며 “의복이 너무 아름답다”고 말했다. 이에 김 여사는 “한국의 전통의상인 한복”이라며 자연스럽게 한복을 소개했다.

또 김 여사는 직접 아이디어를 내서, 최근 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스에 등장해 화제가 된 전통 복주머니 안에 핫팩을 넣어 6개 경제체 배우자들에게 선물했다. 김 여사는 “복주머니의 황금빛 福(복) 글자는 ‘행복’과 ‘행운’을 상징하며, 받는 순간부터 복이 깃드는 마음을 전한다”며 “참석하신 모든 분들께 늘 행운과 행복이 함께하길 바란다”고 전했다.

또 “핫팩은 서늘한 날씨에 방한해 주신 배우자들께 따뜻함을 전하고자 준비했다”고 했다. 배우자들은 김 여사의 세심한 배려에 감사의 뜻을 전했다.

행사에서는 스님들의 문화유산 해설과 함께 무설전에서 다식 만들기, 다도 체험도 이어졌다. 여사들은 콩 다식을 빚으며 협력과 연대의 상징적 의미를 나누고, 우전 녹차를 음미하며 교류의 시간을 가졌다. 행사 운영은 진관사 스님들이 맡아 전통의 맥과 격조 높은 환대를 보여줬다.

끝으로 김 여사는 “불국사의 석단을 밟는 발걸음마다 과거와 현재, 동양과 서양, 사람과 사람을 잇는 다리가 놓였다”며 “이날의 만남이 APEC을 넘어 인류가 공존의 길로 나아가는 아름다운 출발점이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

대통령실은 이번 행사 개최와 관련해 “불국사는 단순한 관광 명소가 아니라 과거와 현재, 현실과 이상을 잇는 가교(架橋)의 상징적 의미를 지닌 장소”라며 “당시 우리 선조들이 추구해 온 이상세계인 불국(佛國)을 현실에 구현하고자 한 철학이 깃든 곳”이라고 했다.

그러면서 “그런 곳을 APEC 회원경제체 배우자들이 찾은 것은 각기 다른 문화와 가치를 하나의 조화로운 세계로 연결하는 상징적 여정이라고 할 수 있다”고 설명했다.