트레이로 뚜껑을 덮은 채 전자레인지 간편 사용

생활유리 기업 SGC솔루션(대표 이광수)이 ‘글라스락 렌지쿡 찜잇’(사진)을 새로 출시했다.

신제품은 내열강화유리 용기에 찜요리용 실리콘 트레이, 다용도 뚜껑으로 이뤄진 전자레인지 조리 전용 용기다. 원하는 재료를 담아 뚜껑을 덮은 채 내용물을 촉촉하게 찌고 바로 담아내기까지 가능하다. 열과 충격에 모두 강한 내열강화유리 소재로 만들어져 전자레인지에 조리해도 환경호르몬 유해물질과 미세플라스틱 걱정이 없다고 회사 측은 밝혔다.

편리한 양 조절을 위해 500㎖ 눈금이 새겨져 있으며, 800㎖와 1250㎖의 2가지 용량으로 구성됐다. 작은 용량은 1인가구가 간편하게 사용하기 좋고, 큰 용량대는 2~3인분의 찜 요리를 하기에 적합하다고 했다.

내열성을 갖춘 실리콘 뚜껑은 전자레인지 사용에도 변형이 적고, 날개 디자인으로 쉽게 열 수 있게 했다. 뚜껑 내부의 돌기 디자인으로 조리 중 발생하는 수증기의 셀프 베이스팅을 도와 촉촉한 찜 요리를 완성할 수 있다고. 수증기를 밖으로 배출하는 스팀홀이 있어 음식의 수분균형을 유지해준다고 회사 측은 소개했다.

SGC솔루션 측은 “렌지쿡 찜잇은 따뜻하고 건강한 찜요리는 물론 다양한 냉동간식과 유아식을 간편하게 즐길 수 있게 한다. 건강하고 편리한 식생활을 위한 혁신 제품을 지속 선보일 것”이라 했다.