이 대통령-젠슨황, AI 생태계 혁신 방안 의견 나눠 우리나라 기업과 엔비디아 협력 방안도 논의 李 “대한민국 목표…아태지역 ‘AI 수도’로 거듭나는 것”

[헤럴드경제(경주)=서영상 기자] 이재명 대통령이 31일 젠슨 황 엔비디아 CEO를 만나 대한민국 인공지능(AI) 인프라를 비롯한 AI 생태계 전반의 혁신 방안에 대한 의견을 나눴다.

엔비디아는 우리나라에 그래픽처리장치(GPU) 26만 장을 공급하고, 국내 메모리반도체 기업인 삼성전자·SK하이닉스를 통한 고대역폭메모리(HBM) 조달 확대를 추진하게 된다.

이 대통령은 경주 아시아경제협력체(APEC) 정상회의 첫날인 이날 오후 황 CEO와 만나 대한민국 AI 인프라를 비롯한 AI 생태계 전반의 혁신 방안에 대해 의견을 나누고 한-엔비디아 협력을 약속했다고 대통령실이 밝혔다.

이 자리에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 배석했다.

이 대통령은 모두발언에서 “대한민국의 목표는 아시아·태평양 지역의 ‘AI 수도’로 거듭나는 것으로, 최근 한국을 아·태 지역 AI 허브로 발전시키는 프로젝트에 블랙록, 오픈AI와 같은 글로벌 기업이 함께 하기로 했다”고 말했다.

이어 “엔비디아도 동참해 인프라·기술·투자가 선순환 하는 AI 생태계를 함께 만들어 가기를 기대한다”고 강조했다.

우리 정부는 엔비디아의 최신 GPU를 26만 장 이상 확보해 AI 컴퓨팅 인프라를 대폭 확충할 계획이다. 이를 통해 공공 및 민간 AI 인프라 수요에 대응하고, 하드웨어 설치를 넘어 엔비디아와 구축·운용 기술 협업도 병행한다.

우리나라 기업과 엔비디아의 협력 방안도 논의됐다. 먼저 현대차와 네이버가 피지컬 AI 등 분야 경쟁력 확보를 위해 엔비디아와 협력하기로 했다. 또 과학기술정보통신부·현대차·엔비디아는 접견에 앞서 국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 양해각서(MOU)도 체결했다.

이를 통해 현대차와 엔비디아는 AI 자율주행차, AI 자율제조 등 피지컬 AI 기술개발과 특화 인재 양성을 추진한다. 네이버는 엔비디아와의 협력을 통해 클라우드 및 AI 기반 소프트웨어중심차량(SDV) 등 피지컬 AI 경쟁력 강화에 나설 예정이다.

반도체 기업인 SK하이닉스와 삼성전자도 엔비디아 GPU를 활용해 반도체 생산 공정 개선을 위한 디지털 트윈 구축에 나선다. HBM 공급 확대 등 우리 기업과 엔비디아의 파트너십 강화 방안도 이날 논의됐다.

HBM은 GPU 성능을 좌우하는 고성능 메모리반도체로 우리나라 기업이 선도하는 분야다.

대통령실은 “글로벌 AI 선도 기업인 엔비디아와 협력해 ‘AI 3대 강국’과 ‘AI 기본사회’의 실현 기반을 조성하고, 혁신의 혜택을 누구나 고르게 누리도록 국제사회에 기여하는 방안을 논의했다”고 밝혔다.