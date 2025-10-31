허니제이·리정·홀리뱅…지드래곤까지 총출동 신라 문화와 K-컬처, 미래 기술 어우러진 화합의 밤 21개 회원 정상 내외, 글로벌 CEO 등 400여명 참석 에드워드 리 셰프, 메뉴 개발 참여…경주산 나물비빔밥 등

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에 가수 차은우가 사회에 나선다고 대통령실은 31일 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 공지를 통해 군 복무 중인 차은우를 사회자로 발탁한 배경을 두고 “케이팝 데몬 헌터스에 대한 관심이 K팝과 K-컬처에 대한 관심으로 이어진 점을 감안했다”고 말했다.

이재명 대통령 부부는 이날 저녁 APEC 정상회의 참석을 위해 방한 중인 21개 APEC 회원 및 초청국 정상 내외, 국제기구 대표, 글로벌 CEO, 국내외 주요 인사 등 약 400명을 초청하여 공식 환영 만찬을 가질 예정이다.

이번 만찬은 세계적인 스타 셰프 에드워드 리가 개발에 직접 참여해, 한식과 양식이 조화롭게 어우러진 메뉴를 선보일 예정이며, 한국의 전통미와 현대적 감각을 동시에 담아냈다는 설명이다.

메뉴는 경주산 식재료를 활용한 나물비빔밥과 갈비찜 등 한국 고유의 맛을 담은 한식과, 파이·캐러멜 디저트 등 서양식 요리가 제공돼 참석자들에게 아시아·태평양 지역의 화합 정신과 한국의 미식 문화를 선보일 예정이다.

만찬 후 이어지는 공연에는 이번 APEC 공식 홍보대사로 발탁된 지드래곤과 허니제이·리정, 11세 바이올리니스트 김연아 등이 참여할 예정이다.

공연은 ‘나비, 함께 날다’를 주제로 했다. 과거–현재–미래를 잇는 3막으로 구성되었으며, 신라의 찬란한 역사에서 출발해 K-컬처의 현재, 그리고 AI·로봇 기술이 상징하는 미래의 비전으로 이어진다. 이를 통해 불확실성이 커지는 시대 속에서도 ‘우리가 만들어가는 지속 가능한 내일’이라는 메시지를 한국의 문화와 기술로 표현한다.

한편 정상 라운지에는 동궁과 월지 출토 꽃·새무늬 금박, 구정동 방형분 모서리기둥, 보문동 합장분 금귀걸이 등 신라의 대표 문화유산이 전시된다. 대통령실은 APEC 정상들에게 섬세한 세공·가공 기술이 빚어낸 고대 신라 예술의 정수를 선보인다는 계획이다.

대통령실은 “이번 공식 만찬은 신라 천년의 고도 경주에서, 한국의 문화와 기술, 그리고 아시아태평양 지역에서의 협력 의지가 하나로 이어지는 뜻깊은 화합의 장이 될 것으로 기대된다”고 했다.