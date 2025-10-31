강서 에코델타시티에 4곳 신설 남구 우암동 신연초는 재개교

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산 강서구 에코델타시티에 내년 3월 유치원 2곳과 초등학교 1곳, 특수학교 1곳이 새로 문을 연다. 또 남구 우암동 신연초등학교가 재개교하면서 부산에서는 총 5곳의 유·초·특수학교가 새 학기를 맞아 새롭게 개교한다.

부산시교육청은 31일 “에코델타시티 내 (가칭) 에코4유치원(15학급), 에코8유치원(12학급), 에코4초등학교(31학급), 에코특수학교(31학급) 등 4곳을 내년 3월 개교할 예정”이라고 밝혔다.

에코델타시티는 대규모 주거단지 조성으로 학령인구가 빠르게 증가하고 있어 신설학교 수요가 집중된 지역이다. 시교육청은 지난 2022년과 2023년 투자심사를 마치고 아파트 입주 일정에 맞춰 개교 준비를 선제적으로 추진해왔다.

이와 함께 남구 우암동 신연초등학교는 인근 주택재개발사업으로 학생 수가 급감하면서 지난 2024년 3월부터 휴교에 들어갔다. 이후 재개발사업이 마무리되고 입주 시기가 다가오면서 내년 3월 다시 문을 연다.

신연초의 재개교는 부산에서 처음으로 휴교 이후 주거정비사업 완료 시점에 맞춰 학교를 다시 여는 사례로 교육수요 변화에 대응한 모범적 행정으로 평가받고 있다.

김석준 부산시교육감은 31일 교육청 회의실에서 신설·재개교하는 유치원·학교 교(원)장에 대한 사무 취급 겸임 발령을 내고 개교 준비에 차질이 없도록 만반의 준비를 해 줄 것을 당부했다.