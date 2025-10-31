불확실성 속 무역·투자 증진 위한 협력 방안 논의 화백 정신으로 APEC 회원간 협력과 유대 복원

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 비공식 대화에서 “민관 연대를 통해 APEC의 개방, 포용, 지속가능성이라는 공통의 비전을 위해 전진해야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 경상북도 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025년 APEC 정상회의 첫 번째 세션 ‘초청국과의 비공식 대화’에서 이같이 밝혔다.

이날 21개 회원 정상들은 ‘더욱 연결되고, 복원력 있는 세계를 향하여’라는 주제로 글로벌 불확실성 속에서 무역과 투자 증진을 위한 협력 방안 등을 논의했다.

회원들은 특히 글로벌 경제의 불확실성에 대응하고 경제도전과 위기를 극복하기 위해 상호 협력이 필요하다는 점을 재확인했다.

또한 역내 경제성장과 무역투자 활성화 및 민관교류 협력 확대를 위한 다양한 방안에 대해 심도있게 논의했다.

이 대통령은 이날 마무리 발언에서 “APEC 회원 간 공동의 노력으로 현재의 위기 또한 기회로 바꿀 수 있다”면서 “정부는 정책의 예측 가능성을 높이고, 기업은 혁신을 위해 지속 노력해야 한다”고 말했다.

이어 이 대통령은 “이를 토대로 민관 연대를 통해 APEC의 개방, 포용, 지속가능성이라는 공통의 비전을 위해 전진해야 하며, 오늘 논의가 이러한 위대한 진전의 밑거름이 될 것”이라고 평가했다.