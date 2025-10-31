[헤럴드경제=양대근 기자] 르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 올 연말까지 고객 감사제 ‘르노 메르시 위크(Renault Merci Week)’를 진행하고 매주 고객들에게 풍성한 선물을 증정한다고 31일 밝혔다.

르노 메르시 위크의 첫 주차인 오는 11월 9일까지 르노코리아 공식 홈페이지를 통해 신청 후 차량을 시승한 고객에게는 100명을 추첨해 스타벅스 커피 쿠폰을 지급한다. 또한 이 기간에 차량을 구매한 고객 10명에게는 에어팟 맥스를 증정하고, 재구매 로열티 고객의 경우 2명을 추첨해 여행용 가방인 리모와 캐리어를 제공한다.

르노코리아는 과거 르노코리아 차량을 신차로 구매한 이력이 있거나 현재 보유하고 있는 로열티 고객에게 르노코리아 신차 재구매 시 50만원의 추가 혜택을 제공하고 있다(단, 아르카나 하이브리드 E-Tech 구매 시 미적용).

르노 메르시 위크는 매주 새로운 고객 추첨 상품을 구성해 진행된다. 첫 주차 이후인 11월 10일부터 12월 31일까지 각 주차 별 상품 내용은 해당 기간에 르노코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 르노코리아는 2025 코리아세일페스타 기간을 맞아 11월 16일까지 역대 최고 수준의 고객 혜택을 마련해 제공하고 있다. 이번 코리아세일페스타 기간 중 르노코리아 신차를 구매하는 고객은 베스트셀링 중형 SUV ‘그랑 콜레오스’의 경우 조건에 따라 최대 350만원 혜택, 쿠페형 SUV ‘아르카나’는 1.6 GTe 모델 구매 시 파워테일게이트 무상 제공 및 10만원 상당 옵션/액세서리 구매 혜택, 검증 받은 전기차 ‘세닉 E-Tech 100% 일렉트릭’은 전기차 특별 지원금 최대 300만 원 혜택 등을 누릴 수 있다.

또한 스테디셀러 모델로서 큰 사랑을 받아 온 르노코리아의 중형 SUV ‘QM6’는 생산 월별 100만~300만원의 특별 혜택과 더불어 조건에 따라 최대 490만원의 혜택이 마련되어 있다.