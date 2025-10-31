세종시 등 17개 기관 200여 명 참여

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 지난 30일 세종시 집현동 새나루마을 12단지 공동주택에서 국토교통부와 합동으로 건축물 붕괴 재난대응 안전한국훈련을 실시했다고 31일 밝혔다.

재난대응 안전한국훈련은 대규모 풍수해, 화재 등 재난상황에 대응하기 위한 역량을 강화하고, 재난관리 책임기관 간 공조와 협력체계 구축을 목표로 지난 2005년부터 매년 실시되고 있다.

국토부와 합동으로 진행된 이번 훈련에는 세종시, 세종소방서, 세종남부경찰서, 세종시 자원봉사센터, 국민체험단 등 총 17개 기관 200여 명이 참여했다.

훈련은 사회적 이슈인 싱크홀, 전기차 화재, 지하층 침수 등 각종 재난과 건축물 붕괴가 함께 발생한 복합재난에 대한 대응 역량을 점검하고자 마련됐으며, 토론훈련과 현장훈련이 동시에 진행됐다.

토론훈련은 재난 발생 초기대응 및 신속한 상황판단 회의가 진행될 수 있도록 LH 본사(사고지원본부 역할)와 LH세종특별본부(지역 사고수습본부 역할) 간 연계 대응 훈련이 진행됐다.

현장훈련은 재난 상황에 맞춰 주민 대피, 초동대응을 시작으로 ▷교통 통제 ▷매몰자 구조 ▷시설복구 ▷이재민 지원 등 훈련이 차례로 진행됐다. 소방서, 경찰서, 지자체, 의료기관 등 유관기관 간 재난 대응 협력체계를 갖추고 신속한 대응을 위한 ‘재난안전통신망(PS-LTE)’, ‘재난관리자원 통합관리시스템(KRMS)’ 등을 적극 활용해 훈련을 진행했다.

이상욱 LH 부사장은 “어떠한 재난에서도 시민들의 안전이 신속하게 확보될 수 있도록 준비돼야 한다”며 “이번 훈련을 통해 유관기관 간 협력체계를 강화해 시민들이 안심할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.