창신대학교 사회복지학과 석사졸업생 이샤니 씨

[헤럴드경제=김희량 기자] 부영그룹이 인수한 창신대학교가 추진 중인 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 사업에 청신호를 켰다.

31일 부영그룹은 창신대 사회복지학과 석사졸업생인 스리랑카 태생의 이샤니(THANTHREE WATTEGE ISHANI WIMANTHA)가 최근 국내 요양보호사 자격시험에 최종 합격하며 첫 성과를 기록했다고 밝혔다.

스리랑카 남부 주 갈레지역의 교육청에서 공무원으로 근무하던 이샤니 씨는 한국의 사회복지 제도를 공부하고자 창신대학교 사회복지학과 석사과정에 입학했다. 졸업 후 요양보호사교육원에서 요양보호사 자격취득 과정을 이수해 요양보호 분야의 실무 역량과 전문성을 강화했다.

이번 합격은 창신대학교에서 외국인 유학생이 한국의 요양보호사 자격을 취득한 첫 번째 사례다. 창신대학교 관계자는 “이샤니의 사례는 외국인 유학생들이 한국의 복지현장에 진출할 수 있는 가능성을 보여준 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 외국인 유학생이 한국의 전문 요양보호사로 성장할 수 있도록 맞춤형 교육 프로그램과 지원 체계를 지속적으로 확대 나갈 것”이라고 말했다.

창신대학교는 법무부와 보건복지부가 인증하는 ‘외국인 요양보호사 양성대학’에 지정되어 외국인 유학생을 위한 맞춤형 요양보호사 전담 교육과정과 실습 지원 시스템을 구축하고 있다.

부영그룹은 지난 2019년 교육에 대한 남다른 애정을 가져온 이중근 회장의 신념에 따라 창신대학교를 인수, 아낌없는 투자를 이어오고 있다. 6년 연속 신입생 전원에 ‘1년 전액 장학금(간호학과 50% 지원)’을 지급하고, 그룹 레저 사업장과 연계한 실습학기제·인턴십 제도 ‘부영트랙’을 운영하며 지원하고 있다.