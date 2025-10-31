전용면적 63㎡~197㎡, 총 3250세대 일반분양 ‘미니 신도시급’ 인프라…메디컬 클러스터 조성

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발은 운정 아이파크 시티 견본주택을 열고 본격적인 분양에 나선다고 31일 밝혔다.

운정 아이파크 시티는 경기도 파주시 서패동 432번지 일원(파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2BL)에 조성된다. 지하 2층~지상 최고 29층, 25개동, 총 3250세대로 전 세대가 일반분양으로 공급된다.

단지는 가구당 1.5대 수준인 4878대 규모의 지하 주차장과 약 2400평의 상업시설, 500대 규모의 전기차 충전소, 2.2km에 이르는 산책로(Wellness Track) 등 대규모 인프라가 유기적으로 연결돼 있다.

커뮤니티 센터는 단지의 중심이자 상징 공간으로 일반 단지 대비 2~3배 넓은 면적을 확보했다. 수영장, 골프연습장, 피트니스 등은 물론 약 300평 규모의 호텔급 사우나와 250평 실내체육관을 갖췄다. 220평 규모의 도서관도 있다.

단지 중앙은 광장과 수변형 녹지 축이 이어지는 2.2km의 산책로가 조성돼 테마정원·커뮤니티 라운지·산책로가 자연스럽게 연결된다. 단지가 들어서는 서패동 일대는 대규모 메디컬클러스터 개발이 본격화하고 있다. 파주메디컬크러스터 조성사업 착공식은 지난 20일 열렸고 오는 11월 종합병원 공모를 시작한다. 단지 인근 서패동 일대는 의료, 연구, 주거가 결합한 신(新)주거벨트로 거듭날 전망이다.

수도권 광역급행철도(GTX) 호재도 있다. GTX-A 노선 개통으로 서울역과 삼성역 등 도심 접근성이 크게 개선됐으며 GTX-B 노선도 사업이 속도를 내고 있다. GTX-B가 완공되면 인천 송도에서 남양주 마석까지 수도권 동서축이 새로 연결돼, 기존 남북축(A노선)과 함께 입지 가치가 한층 높아질 것으로 보인다.

또 자유로, 수도권 제2순환고속도로, 평택파주고속도로(예정) 등 교통망이 잘 갖춰져 수도권 전역 접근성이 우수하다. 반경 3km 내에는 파주출판도시, 문발·신촌 산업단지가 있고 이마트·홈플러스·롯데프리미엄아울렛 등 대형 생활편의시설이 인접해 풍부한 생활 인프라를 누릴 수 있다.

운정 아이파크 시티 청약 접수는 11월 3일 특별공급을 시작으로 4일 1순위, 5일 2순위 순으로 이뤄진다. 당첨자 발표는 12일이다. 정당계약은 25일부터 28일까지 진행할 예정이다.