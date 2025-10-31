우리동네 경찰서 <3>서부경찰서 순직 경찰관 희생정신 매년 기려 청소년 보호·선도 협력체계 강화 소년범 발생 매년 100명 안팎 ↓

서울 은평구 치안을 책임지는 서부경찰서에선 매년 8월이면 추모식을 연다. 20여년 전 도주하는 용의자를 잡다가 순직한 두 형사를 기리기 위해서다. 후배 경찰들은 아직도 두 선배의 남겨진 자녀들에게 ‘삼촌’을 자처하고 있다.

은평구는 46만명의 인구가 거주하는 지역으로 인구수가 많은 만큼 밀착 치안 유지가 필요한 곳이다. 사명감도 남다를 수밖에 없다. 서부서 1층에는 서부서 소속으로 순직한 심재호 경위와 이재현 경장의 흉상이 자리하고 있다. 직원들은 “56년 서부서 역사의 정신이 깃든 곳”이라고 말한다.

두 형사의 얘기는 2004년으로 거슬러 올라간다. 이제 갓 시보를 마친 신임 경찰관 이재현(당시 28·순경) 경장은 본인의 희망으로 강력반 형사가 됐다. 185㎝의 체구에 서글서글한 성격의 그는 ‘타고난 강력반 형사’로 촉망받았다. 심재호(당시 33·경사) 경위는 10년 차 경찰관으로 베테랑 형사이자 두 아이의 아버지였다.

두 사람은 그해 8월 1일 제보를 입수했다. 부녀자를 폭행 후 도주해 수배가 내려진 용의자 이학만이 자기 애인을 마포구의 한 카페에서 만난다는 것이었다.

잠복하던 두 형사는 카페에 모습을 드러낸 용의자 체포를 시도했다. 미란다 원칙을 알리던 중 예상치 못한 일이 벌어졌다. 용의자가 칼을 꺼내 심 경위를 향해 두 차례 휘두른 것. 도주로를 차단하고 있던 이 경장은 쓰러진 선배를 붙잡았다. 순간 용의자는 이 경장의 등도 노렸다.

흉기에 찔리고서도 이 경장은 몸싸움을 벌여 용의자를 제압해 바닥으로 짓눌렀다. 주변 사람들에게 도움을 청했지만 “도와주면 죽인다”며 발악하는 용의자를 보니 선뜻 나서는 이가 없었다. 그 사이 이학만은 이 경장을 향해 아홉 차례 더 흉기를 휘두르고 도주했다.

두 형사는 긴급히 후송됐으나 1㎞도 채 떨어지지 않은 병원에 도착하기도 전에 운명을 다했다.

‘이학만 경찰 살해 사건’으로 알려진 이 일 이후 경찰의 처우를 개선하자는 목소리가 커졌다. 두 형사가 세상을 떠난 지 2년 후 ‘위험직무 관련 순직 공무원의 보상에 관한 법률’이 제정됐다. 심 경위와 이 경장은 지난해 경찰청 ‘올해의 경찰영웅’으로 선정됐다. 두 형사는 서부서 1층 현관에 흉상으로 여전히 그 자리를 굳건히 지키며 후배들에게 본보기가 되고 있다.

서부서는 서울의 열다섯 번째 경찰서로 1969년 개서했다. 당시 연간 8.3%씩 서대문구의 인구가 빠르게 증가하며 치안 수요도 커졌다. 서울 서부권의 치안을 담당하던 서대문경찰서로부터 은평구 일대의 관할권을 넘겨받았다. 현재는 응암·신사 등 2곳의 지구대와 녹번·응암3·역촌 등 3곳의 파출소를 담당하고 있다. 서부서는 지난 2015년 낡은 구청사를 허물로 신청사 착공에 들어갔다. 4년간 임시청사 생활을 마치고 지난 2019년 신청사로 이주해 업무를 이어오고 있다.

은평구민은 대략 46만명. 서부경찰서는 은평구 9개 동, 21만여명의 치안을 책임진다. 어린이와 청소년도 많이 산다. 은평구의 초·중·고를 합친 학교 수는 66곳(올 2월 기준)으로 서울에서 다섯 번째로 많다.

그래서 서부서의 역점 치안 정책은 ‘청소년’을 향해 있다. 청소년 보호, 선도 프로그램을 적극적으로 발굴하고 운영한다. 청소년들과 접점을 넓히며 지역 내 소년범을 대폭 줄였다. 2023년 363명이었던 소년범 수는 지난해 231명으로 크게 줄었다. 올해 9월 기준 지역 내 소년범 수는 150명으로 더 줄어들 것으로 보인다.

서부서는 아동·청소년 보호 사단법인 엔젤스헤이븐, 아동복지시설 꿈나무마을과 3자 업무협약을 체결해 위기 청소년들을 지원하고 있다. 지역 내 학교폭력, 아동학대 등 범죄피해 아동, 저소득가정 자녀 등 위기청소년을 각 기관에 연계하고 선도 의뢰할 수 있도록 통합 보호 체계도 구축했다.

이 밖에도 관내 ▷중·고등학교 교장 ▷구청 ▷아동보호시설과 간담회를 개최해 핫라인을 구축했다. 51대 서부경찰서장인 이아영 총경은 최근 관내 주요 학교 관계자, 학부모들과 간담회를 열어 주민들의 이야기를 듣기도 했다. 서부서 관계자는 “지역 경찰뿐만 아니라 지역사회가 함께 아이들을 돌볼 수 있는 시스템을 구축하도록 방점을 두고 있다”고 설명했다. 이영기 기자