헤럴드경제는 11월 4일 서울 중구 은행회관 국제회의실에서 ‘2026 헤럴드컨슈머포럼’을 개최합니다. 무역 전쟁으로 글로벌 불확실성이 증대된 가운데 내수 침체와 소비 부진으로 내년 시장도 가시밭길을 예고하고 있습니다. 동시에 K-콘텐츠가 전 세계를 휩쓸며 K-푸드와 K-뷰티에 대한 관심이 그 어느 때보다 커지고 있습니다. 이에 유통업계는 내수를 넘어 글로벌 시장으로 무대를 확장하며 치열하게 생존 전략을 모색하고 있습니다.

이번 포럼의 주제는 ‘with K-프리미엄’입니다. 1세대 한류인 K-웨이브를 넘어 K-푸드, K-뷰티, K-컬처가 주류가 된 ‘K-프리미엄’ 시대에서 우리는 무엇을 준비해야 하는지 논의해 보고자 합니다. 이를 위해 유통, F&B(식음료) 등 각 산업 분야를 이끄는 리더들을 연사로 초청했습니다.

기조강연은 한국유통물류정책학회장을 맡고 있는 박진용 건국대 교수가 맡습니다. ‘위기를 넘어 창조로, 유통산업의 구조전환과 새로운 해법’을 주제로 유통산업의 현주소를 짚어보고, 새로운 패러다임을 제안합니다. 강수철 오리온 기술개발연구소장(상무)은 세계를 강타한 K-스낵 ‘꼬북칩’의 성공 비결을 소개합니다. 이성화 GS리테일 신사업부문장(상무)은 K-편의점의 성공적인 해외 진출 전략과 과제를 제시합니다. 이어 학계와 업계 전문가들이 AI(인공지능)를 통한 이커머스 시장의 진화와 대응 전략에 대해 토론할 예정입니다.

독자 여러분의 적극적인 성원과 참여를 부탁드립니다.

▶일시: 2025년 11월 4일(화) 오후 1시 50분~5시

▶장소: 서울 명동 은행회관 2층 국제회의실

▶주제: with K-프리미엄

▶문의 및 참가신청: 2026 헤럴드컨슈머포럼 운영사무국