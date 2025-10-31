[헤럴드경제=김광우 기자] “다른 생명 살리는 일 하고 싶었다”

9년 전 아내가 떠나고 홀로 키워온 아들. 한없이 따뜻하던 아버지 문주환(60) 씨는 아들에게 둘도 없는 친구로서, 아내의 빈자리를 채웠다.

취미나 여가도 없을 정도로 가족에게 할애한 시간. 이에 보답하듯 아들은 공학자의 꿈을 찾아 서울대학교에 입학했다.

하지만 문 씨는 아들의 졸업식까지는 함께할 수 없게 됐다. 지난 8월 친구와 대화 중 의식을 잃고 쓰러진 게 아버지의 마지막 모습이었다.

문 씨는 평소 삶의 마지막 순간까지 아름다운 일을 하고 떠나길 원했다. 이에 늘 지갑에 장기기증 등록카드를 품고 다녔다.

늘 ‘따뜻함’을 잃지 않은 문 씨. 그는 장기기증을 통해 100명이 넘는 사람들에 새로운 희망을 선물했다.

한국장기조직기증원은 지난 8월 29일 가톨릭대학교 은평성모병원에서 문주환(60세) 님이 뇌사 장기기증으로 한 명의 생명을 살리고 인체 조직기증으로 백여 명의 환자의 기능적 장애 회복에 희망을 선물했다고 밝혔다.

문 씨는 8월 9일 친구와 대화 중 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐다. 하지만 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 됐다. 뇌사 장기기증으로 폐장을 기증했으며, 인체조직도 함께 기증했다.

문 씨는 생전에 아들과 함께 장기기증 희망 등록을 신청했고, 늘 지갑에 등록 카드를 지니고 다니면서 다른 생명을 살리는 의미 있는 일을 하고 싶다고 자주 말했다. 이에 가족들은 삶의 마지막 순간에 누군가를 살리는 아름다운 일을 하고 떠나길 원했던 문 씨의 마지막 소원을 들어주고자 기증을 결심했다.

인천에서 3남 1녀 중 셋째로 태어난 문 씨는 다정하고 배려심이 많았으며, 어려운 사람을 보면 먼저 다가가는 마음씨가 따뜻한 사람이었다. 젊어서는 공장에서 일을 하였고, 이후 노래방을 운영하다가 최근에는 한국교통장애인협회 김포시지회에서 장애인주차구역 단속과 교통 장애인을 돕는 일을 했다.

9년 전 아내가 먼저 떠나고, 아들을 홀로 키우면서 따뜻하고 자애로운 아버지이자 둘도 없는 친구가 돼주기도 했다. 취미나 여가가 없을 정도로 가족을 위해 시간을 할애했고, 이러한 돌봄으로 컴퓨터 공학자를 꿈꾸던 아들은 서울대학교 컴퓨터공학과에 입학했다.

의지했던 아버지를 잃은 아들 문동휘 씨는 그리움을 감추지 못했다. 아래는 문 씨가 전한 마지막 인사다.

“아버지. 갑작스럽게 떠나서 너무나 보고 싶어. 하늘나라에서 건강하고 재미있게 잘 지내고, 조금만 기다려 줘. 다시 볼 순간을 기다릴게. 사랑해.