수원 디지털시티서 개최 전영현 부회장 등 경영진·임직원 400여명 참석 기술 리더십 강화 위원 근원적 경쟁력 확보 AI 적극 활용해 ‘AI 드리븐 컴퍼니’로 도약 당부 ‘이기주의 제거’ 쓴소리 대신 믿음과 협업 강조

[헤럴드경제=박지영 기자] “초심으로 돌아가 근원적 경쟁력을 회복해야 한다. 변화를 뒤따르는 기업이 아닌 AI 혁신을 이끌어가는 기업이 돼야 한다.”

삼성전자가 1일 창립 56주년을 맞는다. 하루 전인 31일 삼성전자는 수원 디지털시티에서 전영현 대표이사 부회장을 비롯한 경영진과 임직원 400여명이 참석한 가운데 창립 56주년 기념식을 개최했다.

전영현 부회장은 창립기념사를 통해 근원적 경쟁력 회복과 AI 시대 선도 의지를 강조하며 이를 위한 협업과 도전을 당부했다.

전 부회장은 “대내외 여건의 불확실성이 지속되는 상황에서 삼성전자는 지금 중대한 변곡점에 서 있다”며 “초심으로 돌아가 기술의 본질과 품질의 완성도에 집중해 근원적 경쟁력을 회복해야 한다”고 말했다.

이어 “AI는 이미 산업의 경계를 허물어 세상을 새롭게 만들어가고 있다”며 “삼성전자는 그 변화를 뒤따르는 기업이 아니라 AI 혁신을 이끌어가는 기업이 되어야 한다”고 강조했다.

그러면서 “삼성전자 고유의 기술력과 AI 역량을 본격 융합할 것”이라며 “AI를 적극 활용해 고객들의 니즈와 관련 생태계를 혁신하는 ‘AI 드리븐 컴퍼니(Driven Company)’로 도약하자”고 밝혔다.

또한 “지금 회사는 더 큰 도약을 위한 새로운 출발선에 섰다”면서 “서로에 대한 믿음과 함께라는 저력으로 새롭고 담대한 도전을 함께하자”고 임직원들에게 격려의 메시지를 전했다.

올해도 지난해와 마찬가지로 기술 리더십과 AI(인공지능), 조직문화를 강조했다. 지난해에는 “본질인 기술리더십을 강화하자”고 주문했다면, 올해는 “기술의 근원적 경쟁력 확보”를 당부했다.

AI 또한 “급격한 환경변화”라고 인식했다면, 올해는 AI의 흐름을 인정하고 이를 넘어 “AI 혁신을 이끌어가는” 회사가 돼야 한다고 짚었다.

지난해 내부 조직문화에 대해 “부서 간, 구성원 간 이기주의와 사일로(장벽)을 제거하고, 비효율적이고 관습적인 업무 방식과 시스템은 과감하게 바꿔나가자”고 쓴소리를 했던 전 부회장은 올해 믿음과 협업을 강조했다.

끝으로 “모든 업무 과정에서 준법 문화를 확립하고 사회와 상생을 실현하며 ‘최고의 기술로 존경받는 기업’이 되자”고 당부하며 기념사를 마무리했다.