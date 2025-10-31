李대통령 개회사 “의장직 돼 영광” “국제질서 격변, 중대한 변곡점” “협력·연대 등 APEC 정신 발휘되길” “APEC 여정에 위기의 답이 있다” APEC 1일 폐막…한중회담 ‘주목’

[헤럴드경제(경주)=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령은 31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 공식 개막을 알리면서 “협력과 연대만이 우리를 더 나은 미래로 이끄는 확실한 해답”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 경주 화백컨벤션센터에서 열린 APEC 정상회의 제1세션에서 개회사를 통해 “우리 모두는 국제질서가 격변하는 중대한 변곡점 위에 서 있다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 우선 “2025년은 대한민국이 국민의 놀라운 저력으로 민주주의를 회복하고, 국제사회에 완전히 복귀한 역사적인 해”라며 “이 막중한 시기 APEC 경제지도자 회의의 의장을 맡게 되어 진심으로 영광스럽게 생각한다”고 했다.

이 대통령은 “자유무역질서가 거센 변화를 맞이하며 글로벌 경제의 불확실성이 심화되고 무역 및 투자 활성화의 동력이 떨어지고 있다”면서 “인공지능으로 대표되는 기술 혁명은 우리에게 전례 없는 위기이자 동시에 전례 없는 가능성을 선사한다”고 했다.

이어 “쉽지 않은 도전이지만, APEC이 걸어온 여정에 지금의 위기를 헤쳐갈 답이 있다고 믿는다. 각자의 국익이 걸린 일이기 때문에 언제나 우리가 같은 입장일 수 없다는 것은 분명하다”며 “그러나 힘을 합쳐 공동번영을 이뤄내야 한다는 궁극의 목표 앞에서 우리는 함께할 수 있다”고 강조했다.

이 대통령은 “협력과 연대, 상호 신뢰의 효능을 증명한 APEC 정신이 이곳 경주에서도 유감없이 발휘되기를 기대한다”며 “하지만, 희망찬 전망만 하기엔 우리가 처한 현실이 녹록지는 않다”고도 했다.

이 대통령은 “‘우리가 만들어 가는 지속 가능한 내일’, 그리고 ‘연결, 혁신, 번영’이라는 이번 정상회의의 주제는 5년 전 우리가 함께 채택한 APEC의 미래 청사진, ‘푸트라자야 비전 2040’의 정신을 이어받은 것”이라며 “이번 세션에서는 ‘푸트라자야 비전’의 핵심축인 ‘무역과 투자 증진’에 대한 여러분들의 고견을 청취하고자 한다”고 설명했다.

이 대통령은 신라의 ‘화백 정신’ 대해 강조했다. 이 대통령은 “고대 신라왕국에서는 나라에 중요한 일이 있을 때마다 여러 사람이 모여 의견을 조율하는 ‘화백회의’가 열렸다”며 “화백 정신은 일치단결한 생각을 강요하지 않는다”고 했다. 그러면서 “서로 다른 목소리가 어우러져 만들어 낼 화음의 심포니를 추구하며 조화와 상생의 길을 찾는 것이 신라의 화백 정신”이라며 “조화와 화합으로 번영을 일궈낸 천년 고도 경주에서, 함께 미래로 도약할 영감과 용기를 얻어가기를 기대한다”고 말했다.

앞서 이 대통령은 이날 오전 APEC 의장 자격으로 개막식장을 찾은 각국 정상들을 영접했다. 특히 이 대통령은 이 자리에서 시진핑 중국 국가주석과 취임 후 첫 대면을 했다. 이 대통령은 “환영합니다”고 인사를 건넸고, 시 주석은 “안녕하십니까”라고 화답했다. 이후 양 정상은 악수와 기념사진 촬영을 한 뒤에 회의장으로 함께 이동했다.

이 대통령과 각국 정상들은 곧이어 ‘더욱 연결되고 복원력 있는 세계를 향하여’라는 주제로 열리는 정상회의 제1세션에 참여, 보호무역 흐름이 강해지는 가운데 각국의 무역 협력 및 상호 투자를 강화하기 위한 방안을 논의했다. 특히 이날 회의에는 APEC 21개 회원국 경제단체 외에도 아랍에미리트(UAE) 칼리드 아부다비 왕세자, 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재가 참석했다.

이 대통령은 제1세션이 끝난 뒤 APEC 기업자문위원회(ABAC) 위원들과 오찬을 하며 건의 사항을 청취하고 저녁에는 APEC 회원 경제 지도자, 기업인, 내외빈을 초청한 환영 만찬에 참석한다.

이 대통령과 각국 정상들은 다음날 열리는 정상회의 2세션에서 ‘미래의 변화에 준비된 아시아 태평양 비전’을 의제로 AI 발전, 인구 구조 변화 등의 흐름 속에서 아태 지역의 신성장 동력 창출 방안을 논의한다.

이 대통령은 APEC 정상회의가 폐막한 이후 11년 만에 방한하는 시 주석과 한중 정상회담을 갖는다. 그간 미중 전략경쟁 속에서 완전한 복원 궤도에 좀처럼 이르지 못했던 한중관계가 새로운 전기를 마련할지 주목된다.