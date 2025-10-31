신종 증권 시장 접근성 확대 및 안전 인프라 구축 위한 MOU 양사 플랫폼 활용한 투자자 교육 콘텐츠·정보 지원으로 생태계 강화

[헤럴드경제=김유진 기자] 부동산 토큰증권(STO) 플랫폼 ‘소유’를 운영하는 루센트블록은 인터넷전문은행 카카오뱅크와 신종증권 시장의 대중 접근성 확대 및 안전한 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 협약은 신종증권(토큰증권 등) 시장의 건전한 성장과 투자자 접근성 강화를 목표로 마련됐다. 양사는 ▷신종증권 시장에 대한 대중의 접근성 확대를 위한 사업 추진 ▷신종증권 시장의 안전한 인프라 구축을 위한 제안 및 개선 협력 ▷각 플랫폼의 사용자 및 투자자 대상 신종증권 정보 제공과 교육 콘텐츠 지원 등을 협력하기로 했다.

루센트블록은 2021년 금융위원회 혁신금융서비스로 지정된 이후, 블록체인과 전자증권 인프라를 결합한 부동산 조각투자 플랫폼 ‘소유’를 운영 중이다. 현재 토큰증권 유통시장 인허가를 준비하고 있는 상황에서, 이번 카카오뱅크와의 협력은 신종증권이 일상 금융 서비스로 확산되는 중요한 발판이 될 것으로 기대된다.

이번 협약을 계기로 루센트블록은 일반 투자자들이 쉽고 안전하게 새로운 금융혁신을 경험할 수 있는 기반을 마련할 계획이다. 또한 ‘모두에게 소유의 기회를’이라는 철학 아래, 다양한 실물자산 기반 STO 상품을 통해 누구나 손쉽게 자산의 일부를 보유하고 거래할 수 있는 환경을 조성해 나갈 방침이다.

허세영 루센트블록 대표는 “카카오뱅크와의 협력은 신종증권 시장이 대중에 확산되는 중요한 계기가 될 것”이라며, “루센트블록의 기술력과 경험을 바탕으로, 투명하고 안전한 STO 생태계 구축에 기여하겠다”고 말했다.

송호근 카카오뱅크 투자·신사업그룹장은 “신종증권은 디지털 자산 시대를 여는 새로운 금융영역으로 주목받고 있다”며 “카카오뱅크는 투자 플랫폼으로서 디지털 자산에 대해서도 고객들이 쉽고 편리하게 접근할 수 있도록 다양한 협력을 이어나갈 것”이라고 했다.