경기도 이천의 복합문화공간서 특별 이벤트 ‘연말 크리스마스 파티’ 콘셉트로 즐거움 선사

[헤럴드경제=김광우 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스는 연말 시즌을 맞아 경기도 이천의 복합문화공간 시몬스 테라스에서 특별한 크리스마스 트리 및 일루미네이션을 선보인다고 31일 밝혔다.

크리스마스 트리 및 일루미네이션은 지난 2018년 시몬스가 이천 지역사회의 일원이자 이웃으로서 지역 상생을 위해 시작한 문화 나눔 행사다. 올해 8회째로, 해를 거듭할수록 입소문을 타고 전국적인 크리스마스 맛집으로 떠오르고 있다.

실제 지난해 크리스마스 트리 및 일루미네이션 기간 동안 10만명 넘는 인파가 몰려 들었다. 행사 기간 인근 식당 매출은 30% 넘게 늘어나는 등 지역 상권 활성화 효과를 체감했다.

오프라인의 열기는 SNS로도 이어져 인스타그램에서 시몬스테라스 해시태그(#) 게시물은 12만4000건에 달한다.

올해 크리스마스 트리 및 일루미네이션은 시몬스 테라스를 점령한 몬스터 파티 플래너 ‘바코(Vako)’, ‘버보(Bubbo)’, ‘피지(Fizzy)’, ‘포포(Popo)’와 함께 즐기는 크리스마스 파티 콘셉트다.

대표 몬스터 ‘바코’는 트렌디한 감각으로 파티를 총괄하며, 모두의 즐거움을 책임지는 캐릭터다. ‘버보’는 천재 쉐프로 탁월한 요리 솜씨로 파티 메뉴를 준비한다. 여기에 턴테이블 위를 누비며 분위기를 고조시키는 DJ 몬스터 ‘피지’, 자유자재로 변신하는 장난꾸러기 몬스터 ‘포포’가 어우러져 파티의 세계관을 완성시킨다.

여기에 웅장한 트리와 형형색색의 조명, 이색 조형물들로 꾸몄다. 가족·친구·연인들과 방문한 이들에게 ‘함께 웃고 즐기는 추억’을 선물하며 지역과 지역, 사람과 사람을 잇는 소셜라이징의 의미를 더할 예정이라는 게 시몬스 측의 설명이다.

먼저 주차타워에서 시몬스 테라스로 향하는 길에는 레드 컬러의 대형 크리스마스 트리가 설치돼 본격적인 파티의 시작을 알리며 방문객들의 눈길을 사로잡는다.

테라스 대표 인증샷 명소인 잔디 정원에는 수많은 컬러 전구와 오너먼트로 꾸며진 최대 높이 8미터의 메인 트리를 포함해 크고 작은 트리 총 6개가 세워졌다. 중심부에는 UFO 조형물이 설치돼 마치 테라스에 불시착한 장면을 연출했다.

중정에는 눈꽃 조명 아래, 헤드셋을 쓴 피지의 대형 조형물을 중심으로 파티를 형상화한 공간을 만들었다. 여기에 퍼플, 핑크 트리로 변신한 버보와 포포 캐릭터 조형물과 오브제를 감상하며 환상적인 파티 무드를 경험할 수 있다.

특히 올해는 퍼플 컬러의 버보 파라솔 및 스탠딩 오크 테이블을 중정 곳곳에 배치해 이색적인 풍경을 만들어내며, 파라솔에도 몬스터 눈알 장식을 더해 시각적 즐거움을 극대화했다.

시몬스 테라스 내 핫플 카페 ‘시몬스 그로서리 스토어’에서는 겨울 시즌 F&B 메뉴와 파티 굿즈를 만나볼 수 있다. 몬스터 버보가 만든 듯한 컨셉의 몬스터 컵케이크 4종, 마카롱 기프트 세트(6개입)와 굿즈 등을 시몬스 그로서리 스토어 테라스점에서만 한정 판매한다.

올해 크리스마스 트리 및 일루미네이션은 이천 시몬스 테라스에서 12월 28일까지 만나볼 수 있다. 운영 시간은 오전 11시부터 오후 8시까지다.

한편, 시몬스 테라스에서는 침대의 역사를 다룬 브랜드 뮤지엄 ‘헤리티지 앨리’, 카페 ‘시몬스 그로서리 스토어’, 독자적인 기술 체험 공간 ‘매트리스 랩’, 식료품 편집숍 ‘퍼블릭 마켓’ 등이 자리해 있다. 매년 농특산물 직거래 장터와 문화 공연 등이 열려 방문객들에게 다채로운 즐거움을 선사하고 있다.