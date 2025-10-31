[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡이 11월 1일 ‘한우데이’를 맞아 직매입한 한우를 특가에 선보이는 기획전을 내달 9일까지 진행한다고 밝혔다. 와우회원은 로켓프레시 새벽배송을 통해 한우를 빠르게 받을 수 있다.

쿠팡은 1++등급부터 1등급까지 한우를 120여개 냉장 상품으로 구성해 선보인다. 한우 등심은 15일 이상 저온 숙성해 부드러운 식감과 깊은 풍미를 구현했다. 숙성 방식은 웻에이징(Wet Aging) 기법으로, 진공 포장된 상태에서 5도 이하 저온에서 15일 이상 숙성된다. 쿠팡은 지난 5월부터 쿠팡 로켓프레시 내 한우 등심에 이 방식을 적용 중이다.

대표 상품은 100g당 한우 1등급 숙성등심 구이용 6490원, 한우 1+등급 숙성등심 7990원에 선보인다. 11월2일까지 진행되는 행사카드 할인 적용 기준이다. 채끝 구이용, 안심 스테이크용도 준비했다.

쿠팡 관계자는 “한우데이를 맞아 고객들이 품질 좋은 한우를 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 마련한 기획전”이라고 설명했다.