11월 19일까지 ‘해피 포티 파티’ 진행 추첨 통해 무료 항공권 증정도

[헤럴드경제=김광우 기자] 교원투어는 교원그룹 창립 40주년을 맞아 풍성한 혜택을 담은 프로모션 ‘해피 포티 파티’를 진행한다고 31일 밝혔다.

교원그룹은 1985년 교육 사업을 시작으로 환경가전·라이프케어·호텔·여행·헬스케어 등 다양한 분야로 사업을 지속 확장하며 고객의 생애주기 전반을 함께하는 토털 케어 플랫폼 기업으로 진화해 왔다. 이번 ‘해피 포티 파티’는 지난 40년간 보내준 고객들의 신뢰와 성원에 대한 감사의 뜻을 담았다.

특별 프로모션은 ▷행운의 무료 항공권 파티 ▷할인코드 파티 ▷패키지 최저가 파티 등으로 구성됐으며, 오는 11월 19일까지 진행된다.

먼저 ‘행운의 무료 항공권 파티’에서는 추첨을 통해 왕복 항공권과 승선권을 증정한다. 오는 11월 18일까지 총 6회에 걸쳐 회차별로 응모할 수 있다.

대상 노선은 인천~하와이(에어프레미아), 인천~마쓰야마(제주항공), 인천~일본 전 노선(이스타항공), 인천~유럽(터키항공), 부산~대마도(대아고속해운), 인천~프랑크푸르트(티웨이항공) 등이다. 신규 가입한 회원의 경우 당첨 확률이 높아진다.

‘할인코드 파티’를 통해서는 선착순 400명에게 할인코드를 제공한다. 일본, 대만, 태국, 몽골 등 주요 여행지 상품 예약 시 해당 코드를 적용하면 최대 7%까지 할인받을 수 있다.

‘패키지 최저가 파티’에서는 인기 패키지 상품을 최대 30만원 할인된 가격에 예약할 수 있다. 오는 11월 10일 오전 11시부터 여행이지 홈페이지와 앱에서 ‘미동부·캐나다 동부 10일’, ‘서유럽 3국 10일’, ‘북해도 4일’, ‘방콕·파타야 5일’ 등 상품을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.

이번 해피 포티 파티에 대한 자세한 내용은 여행이지 홈페이지와 앱에서 확인할 수 있다.

교원투어 관계자는 “그룹 창립 40주년을 맞아 고객 성원에 보답하고자 풍성한 혜택을 준비했다”며 “이번 특별 프로모션을 통해 다양한 혜택을 누려보시길 바라며, 앞으로도 고객이 체감할 수 있는 혜택과 차별화된 여행 경험을 지속해서 제공할 것”이라고 말했다.