그룹홈·노인복지관·군부대 등 46개 기관에 치킨 나눔

[헤럴드경제=정석준 기자] 제너시스BBQ 그룹은 치킨대학의 ‘착한기부’를 통해 올해 1월부터 10월까지 1만 마리가 넘는 치킨을 기부했다고 31일 밝혔다.

BBQ는 매달 1000마리의 기부를 이어가고 있다. 10월에는 대한적십자사 경기광주지역 협의회, 그룹홈, 구립노인요양센터 등 지역 내 어르신과 아이들에게 치킨을 전했다. 1월부터 10월까지 그룹홈, 쉼터, 노인복지관, 사회복지관, 국가를 위해 헌신하는 군부대 등 총 46개 기관에 전달했다.

치킨대학 ‘착한기부’는 BBQ의 대표적인 사회공헌 활동이다. 패밀리가 교육 과정에서 직접 조리한 치킨을 인근 복지시설에 기부하는 방식이다. 패밀리가 사업을 시작하기 전에 나눔과 상생의 가치를 실천할 수 있도록 돕고 있다.

BBQ 관계자는 “착한기부는 교육 시스템과 사회공헌을 결합한 BBQ 상생 경영의 핵심 철학”이라며 “연말에도 지역사회 곳곳 소외된 이웃을 위한 기부를 이어가겠다”고 말했다.