양자역학 100주년 계기…협력 기회 모색 문부과학성·양국 석학과 연구 방향 논의

[헤럴드경제=권제인 기자] 과학기술정보통신부는 31일 일본에서 한국과 일본의 양자 과학기술 분야 국제 협력을 공고히 하기 위해 한·일 과학기술 혁신포럼을 개최했다.

이번 행사는 양자역학 100주년을 기념하는 ‘세계 양자과학 및 기술의 해’이자 한･일 국교정상화 60주년를 맞이해 APEC 개최 시기에 아시아·태평양 지역의 양자 과학기술 주요국인 한국과 일본 간 협력을 강화하기 위해 마련되었다.

양국을 대표하는 산·학·연·관 관계자들이 모여 양자 연구개발 정책 및 투자 방향을 공유하고, 향후 양자 과학기술 발전 및 글로벌 협력 생태계 구축에 대한 협력 의제를 논의했다.

행사에서는 노벨 물리학상 수상자인 가지타 다카아키 교수가 양자역학의 기초부터 최신 기술 동향까지 폭넓은 내용을 다룬 기조강연을 진행했다. 노벨 생리의학상 수상자인 요시노리 오스미 교수는 특별 초청돼 종합 토론 세션을 이끌며, 양자 기술이 의료 분야 등 다양한 분야와 융복합하는 미래 전망에 대해 심도깊은 논의를 주도했다.

또한, 이번 포럼에서는 성균관대학교와 일본 코베대학교 간 연구협력에 대한 논의가 진행되었다. 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱 등 첨단분야에서의 공동연구를 확대하고 글로벌 연구 네트워크를 강화하는 등 대학 간 협력을 확대해 나갈 전망이다.

아울러 한･일 양국은 지난 9월 정상회담을 계기로 한일 과학기술협력위원회 재개를 합의하는 등 과학기술 분야 협력을 강화해 나가고 있다. 이번 포럼은 이러한 흐름 속에서 양국이 미래를 선도하는 양자 과학기술 분야의 발전을 공유하고, 협력을 논의하는 자리라는 점에서 의미가 크다.

심주섭 과기정통부 양자혁신기술개발과장은 “양자 과학기술 분야 국제 협력의 중요성이 날로 커지고 있는 가운데, 과기정통부는 이를 위한 다각화된 지원을 아끼지 않고 있다”며 “이번 포럼이 양자 연구개발 정책 비전을 공유하고 새로운 협력 기회를 모색하는 중요한 전환점이 되기를 기대한다”고 밝혔다.