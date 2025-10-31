트럼프의 정치적 부활 ‘이정표’격 머그샷

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 백악관이 경주에서 열린 한미정상회담 관련 사진을 사회관계망서비스(SNS) 공식 계정에 올리면서, 도널드 트럼프 대통령의 과거 ‘머그샷’(수사기관이 피의자 신분으로 촬영한 사진)이 새겨진 티셔츠를 부각했다.

백악관은 지난 29일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정에 한미정상회담 관련 사진 여러 장을 게재했다. 게시물의 마지막에는 트럼프 대통령이 이재명 대통령과 함께 일명 ‘트럼프 굿즈’를 배경으로 촬영한 사진이 포함됐다.

사진 배경에는 ‘마가(MAGA·Make America Great Again·미국을 다시 위대하게)’ 슬로건이 적힌 모자, 사진집, 성경, 트럼프 대통령 부부의 저서 한글 번역본 등 다양한 트럼프 관련 상품이 등장한다.

백악관은 이 가운데 트럼프 대통령의 얼굴과 함께 ‘절대 항복하지 않는다’(NEVER SURRENDER)는 문구가 인쇄된 티셔츠에 특히 주목한 것으로 보인다.

사진 속에서 이 대통령은 트럼프 대통령에게 티셔츠를 가리키며 말을 건네고, 트럼프 대통령은 티셔츠 속 자신의 사진을 응시하고 있다. 문제의 사진은 트럼프 대통령이 바이든 행정부 시절 ‘대선 결과 뒤집기’ 혐의 등으로 기소돼 2023년 조지아주 풀턴카운티 검찰에 출두했을 당시 촬영된 머그샷이다.

이 머그샷은 트럼프 대통령이 지난해 대선 유세 중 총격을 받아 귀를 다친 뒤, 성조기 아래에서 주먹을 치켜든 장면과 함께 그의 ‘롤러코스터’ 정치 인생을 상징하는 대표적 사진으로 꼽힌다.

이 머그샷을 활용한 각종 ‘트럼프 굿즈’가 제작돼 지난해 대선 과정에서 트럼프 지지자들에게 대거 판매됐다.