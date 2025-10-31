[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]국회 기획재정위원회 소속 이인선 국민의힘 국회의원(대구 수성구을, 대구시당위원장)은 30일 국회 기획재정위원회 종합감사에서 “대구 군공항 이전 사업은 정부가 직접 키를 쥐고 책임을 져야 한다”고 강조했다.

이날 이 의원은 지난 24일 이재명 대통령이 대구 타운홀 미팅에서 “대구 군공항 이전을 실현 가능토록 검토하겠다”고 언급한 점을 상기시키며 “기획재정부가 강하게 그립을 잡고 추진해야 한다”고 요구했다.

이어 “현재 군공항 이전 사업은 기존 부지 개발이익으로 재원을 충당하는 ‘기부대양여’ 방식으로 추진되고 있으나 이는 정부가 재정 여력이 부족한 지자체에 비용을 떠넘기는 잘못된 사업구조”라고 비핀했다.

또 “88년 전 건설된 공항을 옮기는 일인데 국방부가 신공항 부지를 210만 평에서 510만 평으로 확대해 요구하면서도 비용 부담은 대구시에 전가하고 있다”며 “부동산 경기 침체로 조달 여건이 악화된 만큼 정부의 직접적인 지원이 불가피하다”고 했다.

특히 “일본·사우디·싱가포르 등 주요국은 모두 중앙정부가 직접 예산을 투입해 군공항을 이전했다”며 “제11전투비행단 이전은 지자체가 아닌 국가의 사무“라고 밝혔다.

더불어 “내년부터 설계와 부지보상을 시작해야 하는데 한 발짝도 못 나가고 있다”며 “공자기금 활용과 금융비용 지원 등 정부 차원의 실질적 대책이 필요하다”고 주장했다.

이인선 의원은 “주한미군기지 이전(8조원 규모), 4대강 사업, 장기미집행공원 지방채 이자지원 사례 등을 언급, 국가가 의지만 가지면 충분히 재정지원이 가능하다”고 말했다.

이에 대해 구윤철 경제부총리는 “ 어떤 방법으로 해결하는게 가장 좋을지 고민하고 있다”며 ”대구 지역 상황도 잘 알고 있으나 관계 부처하고 협의해 적극적으로 살펴보겠다“고 답했다.