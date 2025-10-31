[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시와 IBK기업은행은 30일 삼성창조캠퍼스 내 ‘IBK창공 대구’ 센터 개소식을 열고 스타트업 육성 및 창업생태계 활성화를 위한 협력을 약속했다.

이날 개소식에는 김정기 대구시장 권한대행, 권대영 금융위원회 부위원장, 김성태 IBK기업은행 은행장, 한인국 대구창조경제혁신센터 대표를 비롯해 ‘IBK창공 대구’ 1기 참여기업 대표 등 30여명이 참석했다.

‘IBK창공’은 2017년 마포센터 개소를 시작으로 구로, 부산, 대전, 광주 등 5개 정규센터와 2개의 대학 캠프, 실리콘밸리 및 유럽 해외데스크를 운영하며 매년 180여 개의 혁신 스타트업을 육성하고 글로벌 진출을 지원하는 창업 육성 플랫폼이다.

‘IBK창공’은 ‘창공(創工)을 통해 창공(蒼空)으로 비상하라’는 비전을 담아 ‘창업 공장(創業 工場)’으로서 스타트업이 성공적으로 비상할 수 있도록 돕고 있다.

전국에서 여섯 번째로 개소된 ‘IBK창공 대구’는 전용면적 193평으로 입주 공간, 회의실, IR룸 등을 갖추고 있으며 연간 20개사 내외의 지역 우수 스타트업을 지원할 예정이다.

2025년 하반기 ‘IBK창공 대구’ 1기에는 지난 4월 공모를 통해 스마트 매뉴팩처링 SW솔루션을 제공하는 에스이노베이션(주), 로봇 제어 기술 업체 ㈜윔 등 기술력과 잠재력을 지닌 13개 기업이 선정됐다.

이들 기업은 IBK기업은행으로부터 투자·대출 등 금융 지원과 판로 개척, 글로벌 진출, 사무공간 등 다양한 지원을 받게 된다.

‘IBK창공 대구’ 센터 개소는 AI, 로봇, 반도체, 헬스케어, 미래모빌리티 등 첨단기술 창업 육성에 집중하고 있는 대구시의 정책 추진과 맞물려 딥테크(혁신기술) 스타트업 생태계 활성화에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “IBK기업은행과 협력을견고히 하고 지역 유망 창업기업의 기술이 지역을 넘어 글로벌 시장에서도 실현될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.