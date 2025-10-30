삼성동 치킨집에서 오후 2시부터 200여명 몰려

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치맥 회동을 하고 있다. [연합]
젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치맥 회동을 하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=박로명 기자] 30일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장 간 3자 회동이 열리는 서울 강남구 삼성동 치킨집 ‘ 깐부치킨’에는 오후 2시부터 수십명의 취재진이 모여들었다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 이날 한국을 찾은 황 CEO와 그와 AI 협력을 논의하기 위해 치킨집을 찾은 두 회장을 보려는 인파로 치킨집 앞 1차선 도로는 회동 시간이 가까워지자 발 디딜 틈 없이 꽉 찼다.

언뜻 보기에도 200명이 넘는 인파다. 여기에다 회동이 이뤄질 것으로 예상되는 자리에 유리창 건너편에서 취재진의 카메라가 줄지어 자리를 잡았다.

30일 서울 삼성동 인근 깐부치킨에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 그룹 회장이 회동할 것으로 알려지자 상가 앞 도로가 취재진과 시민들로 붐비고 있다. [연합]
30일 서울 삼성동 인근 깐부치킨에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 그룹 회장이 회동할 것으로 알려지자 상가 앞 도로가 취재진과 시민들로 붐비고 있다. [연합]

취재 열기가 과열되고 몰려든 인파로 안전 사고 가능성이 불거지자 관할서인 서울 강남경찰서는 회동 1시간 전인 오후 6시께 치킨집 외부로 질서유지선을 치기도 했다. 회동 전 치킨집을 찾은 일반 고객들은 몰려드는 인파에 눈이 휘둥그레져 종업원에게 이유를 묻기고 했다.

한 20대 여성고객은 “기자들이 이렇게 많이 모인 것은 처음 본다”며 “역사적인 만남인 거 같다”고 말했다. 이날 회동이 예정된 테이블에는 2만원대 초반의 크리스피 순살치킨, 마늘간장 순살치킨이 올라갈 예정이다. 주류는 별도로 주문하지 않은 것으로 확인됐다.


dodo@heraldcorp.com