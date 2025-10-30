[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대병원이 보건복지부 주관 ‘2025년 의료질평가’에서 6년 연속 최상위 ‘1-가’ 등급을 획득했다.

‘1-가’ 등급은 전국 상급종합병원 및 종합병원 중 2%에 해당하는 8개 병원만이 받을 수 있는 최상위급으로, 인천과 경기서북부 지역에서 인하대병원이 유일하다.

인하대병원은 이번 평가에서 의료질·환자안전·공공성·전달체계 영역, 교육수련 영역, 연구개발 영역 등에 대해 국내 최고 수준의 의료 질을 갖추고 있다고 인정받았다.

인하대병원은 상급종합병원으로 암 및 심뇌혈관질환 등 중증질환과 소아 분야와 같은 필수의료에 대한 고품질 의료 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 인력과 인프라에 투자를 해 오고 있다.

이를 통해 암통합지원센터, 권역심뇌혈관질환센터, 권역응급의료센터, 소아전문응급의료센터, 어린이공공전문진료센터, 신생아집중치료지역센터 등 다양한 전문센터를 운영하며 지역사회 의료 안전망을 구축하고 있다.

최근에는 내년 개원 30주년을 앞두고 3년간 900억원을 투자해 환자 중심의 공간 혁신과 미래 의료 환경 구축을 위한 대형 프로젝트 ‘미래를 여는 공간: 인하 비전 30+’(미래인 프로젝트)를 본격적으로 추진한다고 공표하기도 했다.

이택 인하대학교 의료원장(인하대병원장)은 “6년 연속 최상위 등급을 달성한 성과는 환자들의 건강과 삶을 지키기 위한 더욱 큰 책임감을 느끼게 한다”며 “앞으로도 중증 질환에 대한 최상의 치료를 제공하고 필수의료를 중심으로 고품질 의료 서비스를 제공하겠다”고 말했다.