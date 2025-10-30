취미 칭찬하며 화기애애한 첫만남 “서로 의지하고 함께할 필요” 李 “지방도시에서 만나자” 공감대

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 이재명 대통령이 30일 다카이치 사나에 신임 일본 총리와 첫 정상회담을 성공적으로 마무리했다. 이 대통령은 회담을 마치면서 다카이치 총리에게 한국 화장품과 김을, 다카이치 총리는 이 대통령의 고향인 안동시와 자매 결연을 맺고 있는 가마쿠라 시에서 제작한 바둑 알과 통을 선물했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 경상북도 경주 국제미디어센터(IMC)에서 양자회담 관련 브리핑을 열고 “(이 대통령이) 다카이치 총리의 취향을 고려했다”며 이같이 말했다.

강 대변인은 “오늘(30일) 정상회담 일정 중 마지막이었던 일본과의 비공개 회담은 이재명 대통령의 농담으로 화기애애하게 시작됐다”고 분위기를 전했다.

이 대통령이 “다카이치 총리가 자신의 꿈을 모두 실현했다. 드럼, 스킨스쿠버, 오토바이가 그것”이라고 말하자 다카이치 총리와 좌중은 모두 웃음을 터뜨렸다고 한다. 세 가지 취미는 다카이치 총리의 주요 취미로 알려져 있다.

다카이치 총리는 “한국과 일본이 안보, 경제, 사회 분야에서 폭넓은 관계가 이루어지길 바란다”고 했고, 이 대통령은 이에 “한일 관계의 중요성에 공감한다”면서 “서로 의지하고 함께할 필요가 있다”고 했다.

또한 이 대통령은 “한일이 앞마당을 공유하는 너무 가까운 사이이다 보니까 가족처럼 정서적으로 상처를 입기도 하는 것 같다”고도 했다. 과거사 문제를 우회적으로 표현한 것이다. 강 대변인은 이와 관련해 “다카이치 총리도 이에 매우 공감했다”고 전했다.

이어 이 대통령은 “재임 기간 내에 한국인들이 더 행복해지기를 바란다”며 “다카이치 총리의 재임 기간 동안에도 일본인들이 더 행복해지길 바란다”고 말했다.

양 정상은 ‘셔틀외교 지속’ 의지도 확인했다. 이 대통령이 “셔틀 외교 순서상 이제 대한민국이 일본을 방문할 차례”라며 “수도 도쿄가 아닌 지방 도시에서 뵙기를 바란다”고 말하자 다카이치 총리도 “이 대통령을 곧 뵙기 바란다”고 화답했다.

이날 한일 간 비공개 정상회담에서 관세 협상 관련 언급은 없었던 것으로 전해졌다. 강 대변인은 관련 물음에 “관세 관련한 부분에 대해선 다카이치 총리와 나눈 바가 전혀 없다”고 답했다.

한일 간 과거사 문제 언급 또한 없었다. 강 대변인은 “과거사에 대한 직접적 언급은 없었다”면서 “다만 양국이 워낙 가까운 사이다 보니 정서적 문제에 훨씬 더 민감한 부분이 있는 것 같다고 말했고, 이런 문제에 대해 양 정상이 서로 공감을 표했다”고 설명했다.

이어 그는 “미래지향적인 관계로 가야 한다고 두 분이 말씀했다”면서 “이 대통령의 말씀을 하나 전달하자면, ‘문제와 과제가 있다면 문제는 문제대로 풀고, 과제는 과제대로 해나가야 한다’고 말씀했다”고 했다.