日 “일한미 공조 중요성 더욱 증대” “셔틀 외교도 잘 활용하면서 소통”

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 이재명 대통령이 30일 다카이치 사나에 일본 신임 총리와 첫 정상회담에서 “한일 양국이 그 어느 때보다 미래지향적인 협력을 강화해야 될 때”라고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 경상북도 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 다카이치 총리를 만나 41분간 양자회담을 진행했다. 다카이치 신임 총리는 APEC 정상회의에 참석하기 위해 이날부터 2박3일간 방한한다.

이 대통령은 “총리 선출을 진심으로 축하드리고, 거기다가 대한민국 방문을 우리 국민들과 함께 환영한다”면서 “총리님을 이렇게 처음 뵙게 돼서 참으로 반갑고, 특히 일본 역사상 첫 여성 총리시라는데, 저희도 거기에 대해서 각별한 의미를 부여하고 진심으로 축하한다”고 했다.

이어 이 대통령은 “대한민국 국민들뿐만 아니라 동아시아를 포함한 전 세계인들이 우리 총리님의 미래에 대해서 많은 관심을 갖고 지켜보고 있다”고 했다.

이 대통령은 다카이치 총리가 취임 직후 ‘한국은 일본에게 매우 중요한 이웃이고, 한일관계의 중요성은 지금 더욱 커지고 있다, 이 관계를 미래지향적으로, 안정적으로 발전시켜 나가고 싶다’고 한 것을 언급하고 “그 말씀에 대해서 저도 전적으로 공감할 뿐만 아니라, 이 말씀이 제가 평소에 하던 말과 똑같다는 말씀을 드린다. 놀랍게도 글자 하나도 다르지 않다”고 했다.

이 대통령도 취임 후 한일 간의 미래지향적 관계를 강조해온 만큼, 우호 협력 의지를 재차 강조한 것이다.

이 대통령은 거듭 “격변하는 국제 정세, 그리고 통상 환경 속에서 한국과 일본은 이웃 국가이자 공통점이 참으로 많은 나라”라며 “서로의 경험을 공유하고 협력을 해나가면 이런 국내 문제들뿐만 아니라 국제적인 문제들도 얼마든지 잘 해결해 나갈 수 있다고 생각한다”고 했다.

또한 이 대통령은 “한일 양국은 수천년 전부터 사람과 기술, 또 사상과 문화의 교류를 이어 왔다. 그리고 지금 총리님께서 계신 이곳 경주는 총리님의 고향인 나라처럼 고대 동아시아의 인적, 문화적 교류를 꽃피우던 중심지”라며 “오늘 이 자리가 한일의 깊은 인연을 재확인하고 그리고 미래로 이어나갈 수 있는 좋은 계기가 되기를 진심으로 소망한다”고 했다.

이에 다카이치 총리는 “이 대통령께서 그렇게 좋은 웃는 얼굴로 환대를 해 주셔서 감사드린다”며 “지금의 전략 환경 아래 일한관계, 일한미 간 공조의 중요성은 더욱 증대되고 있다고 생각한다”고 목소리를 높였다.

이어 그는 “올해는 일한 국교 정상화 60주년이라는 큰 기념비적인 해”라며 “그간 구축해 온 일한관계의 기반을 바탕으로 양국 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가는 것이 양국을 위해 유익하다고 저는 확신한다”고 강조했다.

이 대통령 취임 이후 복원된 셔틀 외교도 언급했다. 다카이치 총리는 “이를 위해 셔틀 외교도 잘 활용하면서 저와 대통령님 사이에서 잘 소통해 나갈 수 있으면 좋겠다”고 했다.