[헤럴드경제=장연주 기자] 최민희 국회 과학기술정보통신위원회 위원장의 딸이 국정감사 기간 열린 자신의 결혼식과 관련된 논란에 대해 30일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직접 해명했다.

최 위원장의 딸은 국정감사 기간인 지난 18일 국회 사랑재에서 결혼했고, 피감기관으로부터 화환과 축의금을 받아 논란이 되고 있다. 또 최 위원장은 자녀 혼사로 800만원의 뇌물을 받은 혐의로 시민단체로부터 고발됐다.

최 위원장의 딸 정모씨는 이날 오후 페이스북에 장문의 해명 글을 통해 “처음으로 글을 쓴다. 어머니나 의원실과는 상의하지 않았다”고 했다.

그러면서 그는 국감 기간에 맞춰 결혼식을 올렸다는 야권의 의혹 제기에 대해 “하늘에 맹세코 결혼식을 두번 하지 않았다”며 “준비하고 있는 시험의 2차 시험이 끝난 이후로 결혼식 스케줄을 결정했다”고 밝혔다.

그는 또 국회 의원실 근무 이력에 대해서는 “국회 의원실 채용사이트 공고를 보고 공채로 들어가 근무했다. 지원 내역과 합격을 비롯한 모든 기록이 남아있다”고 덧붙였다.

정씨는 “모든 것은 저의 선택과 결정이지 어머니와는 상관없다”며 “어릴 때부터 저의 일을 부모님과 상의하지 않는 고집스러운 자식이어서 그렇다”고 강조했다.

그는 “어머니의 사회적 입장을 충분히 헤아리지 못하고 결정하였던 일로 인해 이런 곤욕을 치르게 해드려 어머니께 죄송한 마음”이라고 말했다.

그러면서 “추측성 보고, 허위사실 유포 등 우후죽순 퍼져나가는 허위사실들에 큰 무력감을 느낀다”며 “이 글을 올린 이후에도 허위사실을 보도하거나 그것을 기반으로 악의적인 댓글을 작성한다면, 그것에 대해선 성인 대 성인으로 책임을 지셔야 할 것”이라고 경고했다.

하지만 정씨는 이날 국회 결혼식장을 누구 명의로 어떻게 예약했는지에 대해서는 언급하지 않았다.

앞서 최 위원장은 “양자역학을 공부하느라 딸 결혼식에 신경을 못썼다”고 했고, 의원실 관계자도 “‘조만간 (딸이) 결혼한다’는 사실만 인지하고 있었을 뿐, 정확한 날짜는 한 유튜버의 방송을 통해 명확히 인지하게 됐다”고 한 바 있다.

이후 최 위원장의 ID로 결혼식장이 예약된 것이 밝혀졌고, 이번 해명에서도 이에 대한 경위는 설명되지 않았다.

또 SNS에선 지난해 8월 결혼이라고 올려두고, 이제서야 결혼식을 올린 이유에 대한 설명도 없었다.

국민의힘 논평 등에 따르면, 최 위원장의 딸은 페이스북 프로필 정보란에 ‘2024년 8월14일부터 결혼’이라고 기재해 놓았던 것으로 알려졌다. 이 때문에 국민의힘 김종혁 전 최고위원은 “엄마가 과방위원장일 때 결혼식을 하려고 늦춰서 올해 한 거냐는 얘기도 나온다”라고 지적했다.

한편, 국민의힘은 이날 국정감사 기간 중 국회에서 딸의 결혼식을 치르며 피감기관 관계자들로부터 축의금을 받은 최 위원장을 경찰에 고발했다. 국민의힘미디어국은 이날 서울경찰청 민원실에 고발장을 제출했다고 밝혔다.

국민의힘은 “최 위원장이 자녀 결혼식을 명목으로 성명불상의 대기업 관계자 4명, 지상파 방송사 관계자 3명, 기업 대표 1명 등 총 8명에게 각 100만 원씩, 모두 800만 원의 뇌물을 받은 혐의가 있다”고 주장했다.