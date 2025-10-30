인공지능 기반 설계(CAD) 플랫폼을 개발하는 인텔리전트 디지털 트윈 솔루션 기업 ‘직스테크놀로지(ZYX Technology)’가 기술 경쟁력을 인정받아 신기술사업투자조합 ‘호라이즌아이엠’으로부터 소프트웨어 벤처 투자펀드의 투자를 유치했다고 30일 밝혔다.

이번 투자 유치는 직스테크놀로지가 보유한 인공지능 설계 플랫폼 ‘직스캐드(ZYXCAD)’와 AI 기반 설계 솔루션 ‘스페이스(SPACE)’의 기술력과 성장 가능성을 높이 평가받은 결과로 풀이된다.

직스테크놀로지는 인공지능 기술을 설계 과정에 접목해 복잡한 구조물이나 제품의 설계 효율성을 높이는 디지털 트윈 솔루션을 제공하고 있으며, 글로벌 설계 소프트웨어 시장 진출을 목표로 하고 있다.

최종복 직스테크놀로지 대표이사 겸 이노비즈협회 부회장은 “정부가 주목하고 있는 피지컬 AI와 휴머노이드 등 다양한 로봇이 인간과 함께 살아가는 시대가 다가오고 있다”며 “이러한 변화의 중심에서 직스캐드와 스페이스를 글로벌 주요 설계 소프트웨어로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.