[헤럴드경제(경주)=서영상 기자] 이재명 대통령이 30일 르엉 끄엉 베트남 국가주석과 양자회담을 갖고 “모든 영역에서 지금까지와는 아예 격이 다른 새로운 큰 협력관계가 만들어지기를 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 경주 국제미디어센터에서 르엉 끄엉 주석과 양자회담을 갖고 이같이 밝혔다.

또한 이 대통령은 베트남에 대해 “서구 열강들의 무력 점거 시도를 지난한 투쟁을 통해 막아낸 위대한 국가”라며 “지금은 연 평균 성장률이 7%에 가까울 정도로 압도적인 성장을 하고 있는 중인데, 대한민국도 베트남의 성장·발전에 함께 하고 싶다”고 했다.

르엉 끄엉 주석은 먼저 한국을 국빈방문했던 베트남 권력 서열 1위 또 럼 공산당 서기장의 안부를 전하며 “복잡하게 변동하고 있는 정세 속에서 한국의 역할을 높이 평가하고 있다”고 말했다.

이어 “외교 관계 수립 이후 지난 30년 동안 양국 관계가 끊임 없이 공고해지는 것을 매우 기쁘게 생각한다”며 “이번 계기에 한국과의 관계를 중시한다는 저의 일관된 정책을 재확인한다”고 강조했다.