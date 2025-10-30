[헤럴드경제(경주)=서영상 기자]이재명 대통령은 30일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 경주를 방문한 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리를 만나 “6·25 전쟁 당시 뉴질랜드는 대한민국과 수교도 하지 않았음에도 아주 많은 군대를 보내 자유민주주의 대한민국을 지켜줬다”며 “대한민국은 뉴질랜드의 헌신과 기여를 잊지 않고 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 정상회의가 열리는 경주 국제 미디어 센터에서 럭슨 총리와 정상회담을 갖고 양국의 협력 강화 방안을 논의했다.

이 대통령은 “지금 뉴질랜드는 중요한 통상 무역의 상대가 됐으며, 최근에는 방위산업 분야에서 양국 간 협력이 확대되는 중”이라고 평가했다.

그러면서 “국가 간의 관계가 더욱 중요한 시대가 됐다. 국제질서가 복잡해질수록 양국이 더 협조하고 지원하며 공동 발전하기를 바란다”고 강조했다.

럭슨 총리는 “양국은 공동의 가치를 공유하며 통상, 방위, 안보, 인적 교류 등 많은 분야에서 깊은 관계를 만들어 나가고 있다”고 화답했다.

그는 “안보 협력과 함께 무역 관계도 계속 심화해 왔다. 대한민국은 이제 뉴질랜드의 5위 교역 상대국”이라며 “오늘 논의를 거쳐 이런 관계를 더 발전시키기를 고대한다”고 덧붙였다.