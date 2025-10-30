[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 23일 ‘2026년 상속세와 증여세 트렌드 및 부동산 세금 전망’을 주제로 맞춤형 세무설명회를 개최했다고 밝혔다. 행사는 이날 오후 2시 심산기념문화센터 2층에서 구민 400여 명이 참석한 가운데 열렸다.

이번 설명회는 최근 급변하는 부동산 시장 환경과 세법 개정에 대한 구민의 세금 이해도를 높이고 유용한 절세 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

이날 설명회에서는 세무전문가 이장원 세무사가 강사로 나서 ▷상속세와 증여세의 주요 개정사항 및 핵심 내용 ▷부동산 보유 및 양도 시 유의할 세금 변화 ▷2025년도 정부 세정 정책방향에 따른 2026년도 세금 전망 및 절세 전략 등을 다뤘다.

특히 주민들 관심이 높은 상속세와 증여세 분야에 대해서는 각자의 세무 상황에 맞는 전략을 세울 수 있도록 구체적인 실제 사례를 통해 유용한 절세 방안을 안내했다. 또, 현장에서 참석자들의 궁금증 해소를 위한 질의응답 시간도 함께 진행됐다.

구는 오는 11월 21일 반포느티나무쉼터에서 부동산 시장과 세제 동향에 맞춘 ‘찾아가는 세무상담’ 운영한다. 올해 4회째를 맞는 찾아가는 세무상담에서는 사전에 신청한 지역 주민 20여 명을 대상으로 마을세무사 4명이 일대일 상담을 통해 개개인 세금 문제에 대한 해법을 제시할 예정이다. 아울러 11월 25일에는 서초청년문화센터에서 청년 100여 명을 대상으로 ‘청년 창업자들을 위한 세금 교실’을 주제로 한 설명회도 개최할 예정이다.

전성수 서초구청장은 “이번 설명회가 평소 관심이 높은 상속과 증여 등 주요 세목에 대한 이해도를 높이고 구민 여러분들의 절세 전략 수립에 큰 도움이 됐길 바란다”며, “앞으로도 급변하는 부동산 정책과 세법 개정에 구민들이 선제적으로 대응할 수 있도록 지원하며 더욱 신뢰받는 세무행정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.