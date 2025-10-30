[헤럴드경제=나은정 기자] 민주노총 전국택배노동조합(택배노조)이 제안한 ‘심야배송(0시~오전 5시) 금지’ 방안에 대해 쿠팡 정규직 배송기사 노동조합과 소비자단체들이 일제히 반대 입장을 밝혔다.

쿠팡노동조합은 30일 입장문을 통해 “택배노조의 제안은 노동자들의 현실을 외면한 것”이라며 “새벽배송 제한으로 인한 고용안전과 임금보전은 누가 책임질 것이냐”고 목소리를 높였다.

쿠팡 정규직 배송기사로 구성된 노조는 “쿠팡 노동자들은 지난 10여년간 새벽배송을 통해 국민의 아침 밥상과 아이들의 학교 준비를 책임져왔다”며 “새벽배송은 이제 국민 삶에 없어서는 안 되는 서비스로 자리 잡았고 쿠팡 물류에는 생명과도 같은 핵심 경쟁력 중 하나”라고 강조했다.

이어 “이런 현실을 외면한 채 단순히 ‘야간 근로를 줄이자’는 주장만으로 새벽배송을 금지하자는 것은 택배 산업의 근간을 흔드는 처사”라고 지적했다.

노조는 또 “새벽배송을 금지하고 오전 5시에 배송하려면 간선 기사와 물류센터 노동자들이 밤새 일을 해야 하거나 모두 일자리를 잃게 된다”며 “택배가 주간 시간대로 몰리면 업무 과중과 교통체증, 승강기 민원 등 대혼란이 발생할 수 있다”고 우려했다.

그러면서 “국회와 정부는 새벽배송 금지라는 정치적 제안에 휘둘리지 말고 현실적이고 실질적인 대안을 논의하라”고 촉구했다.

소비자단체들도 비슷한 취지의 입장을 내놨다.

소비자주권시민회의는 이날 성명을 통해 “심야배송 전면 금지는 문제의 근본 원인을 해결하지 못한 채 또 다른 사회적 혼란을 일으킬 것”이라며 “피해는 소비자나 자영업자의 불편에 그치지 않고 물류 종사자와 연관 사업자 등 광범위한 사회 구성원의 일상과 생계에도 심각한 영향을 미치게 될 것”이라고 경고했다.

단체는 “택배노동자의 권익과 안전을 도모하면서도 소비자와 사회 전체의 효용을 함께 고려하는 합리적이고 균형 있는 대안을 마련할 수 있도록 힘을 모아야 한다”고 강조했다.

㈔소비자와함께는 지난달 24일부터 지난 14일까지 1000명을 대상으로 진행한 ‘택배배송 서비스 인식조사’ 결과 새벽배송 서비스가 중단되거나 축소된다면 불편함을 느낄 것이라고 응답한 비율이 64.1%를 차지했다고 발표하면서 새벽배송 금지 논의는 시대착오적이라고 비판했다.

앞서 택배노조는 지난 22일 ‘택배 사회적대화 기구’ 회의에서 “택배기사 과로 개선을 위해 0시∼오전 5시 초심야 배송을 제한해 노동자의 수면시간과 건강권을 최소한으로 보장하자”고 제안했다.