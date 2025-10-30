30일 양사 이사회 결의 내년 1월 교환 완료, 2월 신주 상장 목표 “기업 투명성 제고∙주주 가치 향상 기대”

[헤럴드경제=양대근 기자] 세아홀딩스(대표이사 이태성∙김수호)가 포괄적 주식 교환을 통해 자회사 세아특수강(대표이사 이강현)을 100% 자회사로 편입한다. 이번 조치는 복잡한 지배구조를 단순화하고, 경영 효율성과 기업가치를 높이기 위한 전략적 결정이다.

30일 세아홀딩스와 세아특수강은 각각 이사회를 열고 포괄적 주식 교환 계약 체결안에 결의했다. 현재 세아홀딩스는 세아특수강 지분 69.9%를 보유 중으로, 잔여 지분(특수강 자사주 제외 약 27.5%)에 해당하는 신주 31만8048주를 발행하여 세아특수강 주주에게 1(세아홀딩스) 대 0.1348985(세아특수강)의 교환 비율로 지급하게 된다.

세아특수강은 오는 12월 18일 본건 승인을 위한 주주총회를 개최할 계획이며, 교환에 반대하는 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있다.

양사의 주식 교환은 2026년 1월 말, 세아홀딩스 신주는 2월 중 상장을 목표로 한다. 모든 과정이 완료되면 세아특수강은 세아홀딩스의 100% 완전 자회사가 되어 상장 폐지된다.

이번 주식 교환은 양사 모두에게 의미있는 변화를 가져올 전망이다. 업계에서는 세아홀딩스의 경우 그간 자회사 중복상장으로 인해 기업가치가 분산되고 유통주식수가 적어 기업 가치를 온전히 평가받는 데 제약이 컸으나, 이번 교환을 통해 중복상장 구조를 해소하고, 신주 발행으로 유통주식수를 확대해 거래 활성화 등이 가능해져 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다.

또한, 세아특수강의 완전 자회사 편입으로 그룹 내 의사결정 구조가 단일화되면서 투명성 및 경영 효율성이 높아지고 전략적 자원 배분과 장기 포트폴리오 수립이 용이해질 것으로 보인다.

아울러 세아특수강은 선재, 봉강 및 랙바 등 주력 사업이 경기 둔화와 원가 부담 가중, 경쟁 심화로 어려움을 겪어 왔으나, 지배구조 일원화 이후 안정적인 경영환경 속에서 설비∙R&D 투자가 확대되고 신속한 의사결정이 가능해질 전망이다.

이에 따라 핵심사업에 집중하면서 지속 성장 기반을 도모할 수 있게 되었고, 상장회사로서의 각종 규제 및 중복 관리 비용 부담도 해소하게 되었다. 뿐만 아니라, 주주 관점에서도 세아홀딩스 지분을 보유하게 되어 그룹 전체의 성장성과 중장기 기업가치 제고 정책에 기반한 수익 창출 효과를 공유할 수 있다.

한편, 세아홀딩스는 금일 공시를 통해 기업가치 제고 계획 이행 현황을 공개했다. 세아홀딩스는 대내외 어려운 경영 환경에서도 ▲철강 본업 경쟁력 강화 및 신성장 동력 확보, ▲배당 성향 및 차등배당 유지, 최대 500억 원 규모의 자사주 매입∙소각 등 주주환원책 강화, ▲중복상장 해소 및 유통 주식 수 확대 등의 노력을 통해 기업가치의 정당한 평가와 주주가치 제고를 지속 추진하겠다는 방침이다.

세아홀딩스 관계자는 “이번 주식교환은 기업 저평가 주요 원인이었던 중복상장 문제를 해소하고, 주주환원정책 강화를 통해 주주가치 제고에 기여할 것”이라며 “세아특수강 완전 자회사화를 통해 경영 효율성과 투명성을 높이고 양사의 기업가치를 함께 제고해 나갈 방침”이라고 밝혔다.