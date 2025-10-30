3분기 매출 8550억원, 영업익 295억원 전년 동기 대비 6.3%, 8.5%씩 증가

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한전선은 3분기 연결 기준 매출 8550억원, 영업이익 295억원을 달성했다고 30일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 매출은 6.3%, 영업이익은 8.5% 증가했다.

3분기 누계 매출은 2조6268억원으로 역대 최대 실적을 달성했다. 이는 글로벌 시장에서의 매출 확대와 영광낙월 해상풍력 프로젝트의 안정적 수행에 따른 해저케이블 매출 실현 등이 주효했던 것으로 분석된다.

수주 잔고도 크게 늘었다. 3분기 말 수주 잔고는 3조4175억원을 기록, 사상 최고치를 경신했다. 3분기 신규 수주액은 9130억원이다. 대한전선은 3분기에 ▷안마 해상풍력 프로젝트(1816억원) ▷싱가포르 400㎸ 초고압 전력망 프로젝트(1098억원) ▷카타르 초고압 전력망 프로젝트 2건(총 2200억원) 등 국내외 대규모 프로젝트를 잇달아 수주했다.

대한전선은 수주 경쟁력을 강화하기 위해 지난 7월 해저케이블 전문 시공 법인을 인수했다. 지난달에는 640㎸급 초고압직류송전(HVDC) 및 400㎸급 초고압교류송전(HVAC) 해저케이블을 생산할 수 있는 해저케이블 2공장 착공식을 가졌다. 해저2공장은 국내 최고 높이인 187m의 VCV 시스템 등 최첨단 설비를 갖춰 완공될 예정이다. 준공 시 해저1공장 대비 약 5배 이상의 생산능력을 확보할 예정이다.

대한전선 관계자는 “앞으로도 HVDC와 해저케이블 중심의 사업 고도화를 통해 서해안 에너지 고속도로를 비롯한 국내외 주요 전력 인프라 프로젝트에 참여해 핵심 역할을 수행 할 것”이라고 말했다.