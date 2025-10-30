-시적인 가사에 여운 남기는 감성까지

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]가수 임영웅이 특별한 선물을 준비했다.

30일 오후 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’에 수록된 ‘들꽃이 될게요’ 뮤직비디오가 공개됐다.

뮤직비디오 속 임영웅은 여전한 비주얼로 팬심을 사로잡는 건 물론, 가사에 충실한 표정 연기로 한층 더 물오른 감성까지 전하고 있다.

특히 ‘들꽃이 될게요’가 시적인 가사가 특징인 만큼, 표정만으로도 전해지는 임영웅의 감성이 여운도 남긴다.

임영웅의 ‘들꽃이 될게요’는 눈에 잘 띄지 않지만 늘 그 자리에 피어 있는 들꽃처럼, 누구를 위하는 마음 그리고 묵묵히 곁을 지키겠다는 다짐에 관한 노래다.

‘들꽃이 될게요’ 뮤직비디오를 공개한 임영웅은 현재 전국투어 콘서트 중이다. 오는 11월 7일부터 9일까지 대구에서 콘서트를 개최하며, 그 후 11월 21일부터 23일까지 그리고 11월 28일부터 30일까지 서울, 12월 19일부터 21일까지 광주, 26년 1월 2일부터 4일까지 대전, 1월 16일부터 18일까지 서울, 2월 6일부터 8일까지 부산에서 열기를 이어간다.