[헤럴드경제=나은정 기자] 올 여름 최악의 가뭄으로 재난 사태까지 선포됐던 강릉시가 전국 각지에서 기부받은 생수를 한 달 가까이 야외에 방치해 논란이 일고 있다.

30일 강원도에 따르면 지난 17일 기준 강릉이 기부받은 생수는 2ℓ짜리와 0.5ℓ짜리 등 1066만3081병에 이른다.

강릉시는 가뭄 기간 동안 전국 각계각층에서 전달받은 이 생수 가운데 약 959만3965병을 시민들에게 긴급 배부했으나, 남은 약 106만9116병은 여전히 야외 주차장에 쌓아둔 것으로 전해졌다.

애초 강릉아레나 주차장에 보관 중이던 생수들은 9월 말 강릉의 한 야외주차장으로 옮겨졌다. 이 곳에는 2ℓ 생수 6병 묶음 80팩과 96팩이 든 생수 상자 1600여 개가 일부 비닐 포장이 뜯긴 채 비바람과 햇볕을 그대로 맞고 있다. 생수 묶음 일부에는 ‘직사광선을 피하고 서늘한 장소에 보관하라’는 문구가 붙어 있지만 안내가 무색한 상태다. 생수의 용도나 주의 문구 등은 전혀 없는 상태다.

강릉은 지난 8~9월 극심한 가뭄으로 상수원인 오봉저수지가 바닥을 드러내자 상수도 계량기의 75%를 잠그고 시간제 급수를 시행하는 등 재난 수준의 어려움을 겪었다.

이후 전국에서 생수 지원이 쇄도했고, 시는 시민 1인당 2ℓ 생수 6병 한 팩과 세 팩을 두 차례에 걸쳐 배부하는 등 위기 극복에 나섰다. 아울러 사회복지시설, 병원 입소자, 관외 주소지 대학생, 외국인 대학생과 외국인 근로자, 어린이집, 24개월 이하 영아, 소상공인 등에게도 다량의 생수가 배부됐다.

그러나 지난달 19일 강릉에 많은 비가 내리면서 재난 사태가 해제되자 남은 생수의 보관 및 활용이 과제로 떠올랐다. 생수가 든 페트병은 직사광선에 장시간 노출되면 용기에서 유해물질이 용출될 수 있어 주의가 필요하다.

한 시민은 “어려울 때 전국에서 보내 준 생수를 이렇게 방치하듯 야외에 오랫동안 쌓아 놓은 것은 예의가 아니다”라며 “얼어 터지거나 햇볕에 장기간 노출돼 버려지는 일은 없어야 할 것”이라고 지적했다.

한편 강릉에서는 일부 시민이 기부받은 생수를 중고 거래 사이트에 내다 파는 사례가 적발돼 비판을 받기도 했다.

생수 방치 논란에 강릉시는 “이달 초 남은 생수 106만병 중 31만 병을 지역 군부대에 우선 지원했다”고 30일 밝혔다. 나머지 75만병 중 비상 대비용 비축분 40만 병을 제외하고 나머지 35만 병은 다음달 중으로 복지시설 등 취약계층(30만병)과 군부대(5만병) 등에 배부하겠다는 방침이다.