스마트 팩토리 소송·비자금 조성 의혹 등 반박

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 지난 28일 더불어민주당 박선원 의원이 기자회견을 통해 제기한 각종 의혹에 대해 “사실과 다르다”고 밝혔다.

앞서 박 의원은 ▷스마트팩토리 소송 ▷소형무인기 사업 관련 증거 인멸 ▷비자금 조성 및 지분 투자 ▷자문료 특혜 ▷이라크 수리온 수출 ▷말레이시아 FA-50 수출 등에 대한 의혹을 제기하며 문제 삼았다. 이에 대해 KAI는 “모두 근거 없는 주장”이라며 반박했다.

KAI는 먼저 “스마트팩토리 소송은 정치적 로비나 외부 압력을 의식한 대응이 아니다”라고 주장해다. 회사 측은 “시스노바가 1심 소송에서 박 의원 고발 기사 등을 증거로 제출했기에 이에 대응한 것”이라며 “법원은 시스노바의 청구를 기각했고, 사업 중단 관련 의혹도 해소됐다”고 설명했다.

무인기 관련 증거 인멸 의혹에 대해서는 “담당 임원의 PC는 포맷된 적이 없으며, 모든 데이터는 보존 중”이라고 반박했다. KAI는 “PC 교체와 저장매체 폐기는 사규에 따른 정기 절차이며, 무인기 이슈 이전에 시행된 것”이라며 “관련 인력 154명의 HDD와 자료는 온전히 보관돼 있다”고 밝혔다.

비자금 조성 의혹에 대해서도 “구조적으로 불가능하다”고 선을 그었다. 회사 측은 “투자금은 법적으로 관리되며, 법무·재무 부서와 외부 법무법인의 검증을 거친다”며 “모든 투자 건은 투자심의위원회와 이사회 의결을 통해 진행되고, 강구영 전 사장 퇴임 후 신규 투자는 없다”고 했다.

강 전 사장의 자문료 지급과 관련해서는 “회사 규정에 따른 정당한 절차로, 모든 퇴임 임원에게 동일하게 적용된다”며 “보수 수준은 퇴임 당시 총연봉의 약 40%로, 업계 하위 수준”이라고 했다.

이라크 수리온 수출 의혹에 대해서는 “이라크 내무부와 2대 도입 계약을 체결해 정상 진행 중”이라며 “대통령실로부터 어떠한 지시도 받은 바 없고, 선수금은 이라크 은행 신용장에 예치돼 있다”고 밝혔다.

말레이시아 FA-50 수출과 관련해 KAI는 “마약조직 밀반입 사건과는 전혀 무관하다”고 강조했다. 이어 “2017년부터 6년 이상 시장 개척을 이어왔고, 2021년 말레이시아 정부의 국제 공개입찰을 통해 투명하게 계약이 체결됐다”며 “특정 사건이나 시기와의 연관성은 없다”고 했다.

KAI는 “이번 의혹 제기로 인해 회사의 신뢰성과 이미지가 훼손되지 않도록 사실 관계를 바로잡는다”고 전했다.