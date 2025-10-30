3분기 매출 5132억원, 영업이익 936억원 AM 사업 성장 이끌어

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대마린솔루션은 올해 3분기 매출 5132억원을 달성, 지난해 같은 기간보다 11.3% 늘었다고 30일 밝혔다. 분기 기준 매출이 5000억원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

같은 기간 영업이익은 12.2% 증가한 936억원을 기록했다. 영업이익률은 18.2%이다.

3분기 실적 성장은 주력 사업인 애프터 마켓(AM) 사업이 이끌었다. 대형엔진, 중형엔진, 스마트케어 등 주요 사업 대부분이 성장한 결과 AM 부문 매출은 전년 동기 대비 11.5% 증가한 2444억원을 기록했다.

디지털 솔루션 부문 매출은 233억원으로 지난해 같은 기간보다 36.3% 증가했다. 지난달 체결한 인공지능(AI) 기반 지능형 CCTV 하이캠스(HiCAMS)의 첫 공급 계약을 시작으로 차세대 항해 시스템(OSR-OW), 특수선 통합기관제어시스템(ECS) 등이 본격 출시되면서 사업이 본궤도에 올랐다.

다만 친환경 솔루션 부문 매출(335억원)은 전년 동기 대비 23.5% 감소했다. 환경 규제의 불확실성 속에서 일부 프로젝트가 지연되면서 매출이 줄었다. 다만 부유식 액화천연가스 저장·재기화 설비(FSRU)와 부유식 액화천연가스 저장설비(FSU)의 개조 수요가 확대될 것으로 전망되는 만큼 향후 실적 개선이 기대된다.

HD현대마린솔루션 관계자는 “신조 물량 증대로 AM 부문의 호조세가 지속되는 가운데 디지털 솔루션 사업 역시 본궤도에 오른 만큼, 4분기에도 양호한 실적 흐름이 이어질 것으로 기대하고 있다”며 “차별화된 솔루션으로 시장을 지속 선도해 나갈 계획”이라고 말했다.