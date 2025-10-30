김현정 민주당 원내대변인 서면브리핑 “코스피 4000 달성 사흘만에 4100 돌파… 한국 경제에 뉴노멀이 도래하고 있어” “후속 입법·예산으로 정부 성과 속도 보탤 것”

[헤럴드경제=안대용 기자] 더불어민주당이 30일 “전인미답이라던 코스피 4000을 달성한지 사흘 만에 4100을 돌파했다”며 “허황된 꿈이라던 코스피 5000 시대가 눈앞으로 다가오고 있다”고 했다.

김현정 민주당 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “APEC 성과에 시장은 바로 화답하고 있다”면서 “한국 경제에 뉴노멀이 도래하고 있다”며 이같이 밝혔다.

김 원내대변인은 “어제 한미 정상이 만나 관세협상을 성공적으로 마무리 지었다. 대한민국이 정상 국가로 되돌아왔음을 세계 무대에 알리는 신호탄이었다”며 “똑똑한 대통령과 치밀한 협상단이 오랜 시간 성실하게 준비한 결실”이라고 운을 뗐다.

이어 “이번 경주 APEC을 계기로 우리를 둘러싼 안개가 빠르게 걷히고 있다. 관세협상이라는 경제리스크가 해소됐고 트럼프 대통령이 핵추진 잠수함 건조를 승인하면서 안보리스크도 줄었다”며 “한미정상회담에 이어 미중 정상이 부산에서 만나고 있고, 북미간 대화 창구도 언제든 열릴 준비가 돼 있다”고 했다. 그러면서 “한반도의 지정학적 리스크도 완화되는 국면”이라고 했다.

김 원내대변인은 “관세 불확실성과 대미투자 부담이 완화되면서 환율도 하락하고 있다”며 “성공적인 관세협상으로 우리 산업의 수출 경쟁력에도 청신호가 켜졌다”고 했다.

이어 “첫 단추는 제대로 잘 꿰었다”며 “이제 국회가 뒷받침할 시간”이라고 했다.

그러면서 “국회의 후속 입법과 예산으로 정부의 성과에 속도를 보태겠다. 관세협상을 지지해주신 국민 여러분께서 체감하실 수 있도록 정부와 끝까지 힘을 모으겠다”며 “야당도 국익을 위해 초당적 협력을 요청드린다”고 덧붙였다.