3분기 누적 순이익은 2조2597억 전년 동기比 2.8% 증가한 최대치 중기대출 잔액 올 들어 13.1조 순증

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 3분기 연결 기준 당기순이익이 7511억원으로 지난해 같은 기간보다 6.5% 감소했다고 30일 밝혔다.

은행의 별도 기준 당기순이익은 6701억원으로 작년 3분기 대비 8.9% 줄었다.

다만 3분기 누적으로는 연결 기준 당기순이익이 작년 같은 기간보다 2.8% 증가한 2조2597억원을, 별도 기준 당기순이익이 0.1% 증가한 1조9973억원을 각각 기록했다.

기업은행 관계자는 “시장금리 하락에 따른 대출마진 감소에도 철저한 비용관리와 비이자이익 개선을 통해 실적 개선을 이뤘다”고 설명했다.

3분기 순이자마진(NIM)은 1.57%로 작년 동기(1.67%) 대비 0.10%포인트 떨어졌다. 다만 2분기(1.55%)보다는 0.02%포인트 개선된 수치다.

NIM 하락에도 대출 증가에 힘입어 3분기 이자이익은 1조8129억원으로 작년 같은 기간보다 0.4% 늘었다. 같은 기간 비(非)이자이익(1383억원)은 34.8% 줄었다. 3분기 환율 급등에 따른 외환평가익 감소 등의 영향으로 풀이된다.

주요 경영지표를 보면 자기자본이익률(ROE)은 8.65%로 작년 말 대비 0.58%포인트 개선됐다. 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 지난해 말 14.69%에서 14.88%로 늘었다.

고정이하여신비율과 연체율은 각각 1.35%, 1.00%로 지난해 같은 기간보다 소폭 상승했으나 면밀한 건전성 관리에 힘입어 대손비용률은 0.44%로 지난해 말 대비 0.04%포인트 개선됐다.

기업은행의 3분기 중소기업대출 잔액은 260조3000억원이다. 지난해 말 대비 13조1000억원 증가한 것으로 24.33%의 높은 시장 점유율을 기록했다.

기업은행 관계자는 “중소기업에 대한 적극적인 지원이 은행의 성장으로 이어지는 IBK 이익 선순환 구조를 이어갔다”며 “경기침체로 어려움을 겪는 소상공인의 금융애로 해소는 물론 신성장동력 발굴, 첨단산업 육성도 이어갈 예정”이라고 전했다.