‘국민건강 증진과 사회공헌 실천’ 다짐...40주년 기념 도서 출판 기념회 동시 개최

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자 KMI한국의학연구소(이하 KMI)는 10월 29일 창립 40주년을 맞아 앞으로도 질병의 조기발견과 예방을 통한 국민건강 증진에 기여하고, 다양한 사회공헌사업으로 나눔과 상생을 실천하겠다고 밝혔다.

KMI는 창립 40주년 기념식과 함께 40년간의 검진 역사를 기록한 ‘K-건강검진의 리더십’ 출판 기념회를 지난 29일 서울 중구 남대문로 재단본부에서 개최했다.

이날 행사에서 KMI는 지난 1985년 국내에 ‘건강검진’이라는 개념조차 낯설던 시절부터 건강검진 대중화와 품질 강화를 통한 국민건강 증진과 수검자 편의 향상을 위해 노력해 온 발자취를 되짚었다.

또 국민의 ‘평생 건강관리 파트너’로서 더 나은 의료 서비스를 지속적으로 제공하고, 건강검진을 넘어 건강관리를 통해 미래의 변화를 만들어가면서 사회적 책임을 계속 실천할 것을 다짐했다.

KMI가 지난 40년 동안 성장해온 역사를 담은 도서 ‘K-건강검진의 리더십’의 출판을 기념하며, 모든 구성원이 자부심을 갖고 KMI의 사회적 역할을 다하는 데 뜻을 모으기도 했다.

KMI 이광배 이사장은 “지난 40년간의 KMI의 여정은 결코 순탄하지 않았지만 ‘보건이세(保建利世: 건강을 지켜 세상을 이롭게 한다)’라는 숭고한 신념 아래 오늘에 이르렀다”라며 “KMI는 그동안 쌓아온 건강검진 역량과 서비스, 브랜드 가치를 지속 강화해 앞으로도 국민의 ‘평생 건강관리 파트너’로서 더 나은 의료 서비스와 더 높은 사회적 책임을 실천하도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

KMI는 ‘평생을 건강하게’를 목표로 1985년 설립됐으며, 질병의 조기발견 및 예방을 위한 건강검진사업, 의학 분야의 조사연구사업, 의학정보수집 및 질병예방 계몽사업, 취약계층을 위한 사회공헌사업 등을 수행하고 있다.

현재 서울 3곳(광화문·여의도·강남)과 지역 5곳(수원·대구·부산·광주·제주) 등 전국 8개 지역에서 건강검진센터를 운영하고 있으며 연간 140만여 명이 KMI에서 건강검진을 받고 있다.

특히 재단 창립 40주년을 맞은 올해에는 전국 8개 검진센터 중 한 곳인 광화문검진센터를 서울 광화문 네거리로 확장·이전했고 내시경 AI 솔루션, 디지털 병리 시스템을 비롯한 첨단 기술을 연이어 도입하며 검진 품질 강화에 주력하고 있다. 이러한 최첨단 시스템을 바탕으로 매년 상당수의 중증질환을 조기 발견하고 있다