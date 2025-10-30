‘세종 비암사 소조아미타여래좌상’·‘유항선생시집’·‘휴대용 앙부일구’도 보물로

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청은 ‘고려 오백나한도’와 ‘세종 비암사 소조아미타여래좌상’, ‘유항선생시집’, ‘휴대용 앙부일구’를 국가지정문화유산 보물로 지정했다고 30일 밝혔다.

‘고려 오백나한도’는 13세기 몽고의 고려 침입 시기에 국난 극복을 위해 일괄로 제작된 오백나한도 500폭 중 한 폭으로, 제329원상주존자를 표현한 것이다. 2016년 보물로 지정된 국립중앙박물관 소장 고려 오백나한도와 함께 제작됐다.

한 폭에 한 나한만을 담은 형식으로, 너른 바위에 걸터앉아 화면 왼쪽 위에 있는 용을 올려다보고 있는 모습을 묘사했다. 나한의 얼굴과 자세에서 느껴지는 강인함과 역동감, 필선의 능숙한 구사, 자유롭고 다양한 농담 표현 등 뛰어난 화격을 갖추고 있다. 또 화면 위 양옆에 적힌 화제를 통해 존명을 명확히 알 수 있으며, 하단 중앙의 화기에는 제작 배경, 제작 연대(1235년), 발원자(김희인), 시주자(이혁첨) 등을 구체적으로 기록하고 있어 고려시대 불화 연구에 중요한 자료가 된다.

‘세종 비암사 소조아미타여래좌상’은 조성발원문이 남아 있지 않아 정확한 제작 시기 및 조각승에 대해서는 알 수 없으나, 불상에서 보이는 얼굴과 이목구비의 표현, 신체 비례, 활달한 선묘 등 양식적 특징상 16세기 중엽 경에 제작된 불상으로 추정된다.

소조불로 제작된 이 불상은 나무로 개략적인 뼈대를 만들고 그 위에 흙으로 대부분의 상을 완성하는 일반적인 소조불 제작 방식과 달리, 나무로 윤곽까지 만든 후 소량의 흙으로 세부를 완성하는 방식으로 제작됐다. 다른 조선 전기 불상과 마찬가지로 높은 육계를 지니고 있고, 낮고 넓은 무릎에 비해 장대한 상체를 가지고 있으며, 양감이 풍부하다.

현존 수량이 극히 적은 16세기의 불상으로 희소성이 있으며, 과학적 조사를 통해 제작 기법이 명료하게 밝혀져 있어 불교조각사, 특히 조선 전기 소조불 연구에 중요한 자료다.

‘유항선생시집’은 고려 말 문신이자 문장가인 한수(1333~1384년)의 시를 담은 ‘유항선생시집’의 초간 목판본이다. 한수의 시 외에도 권근의 서문, 이색이 지은 묘지명, 우왕의 교서 등이 함께 수록돼 있어 한수의 생애, 사상, 학문과 인품까지 이해할 수 있다.

1400년 전라도관찰사였던 성석용과 금산현감 이균이 금산에서 목판으로 처음 간행했으며, 이후 1602년 한수의 후손 한준겸, 1856년 한진정, 1863년 한재익이 간행했다.

이번에 보물이 된 초간 목판본은 이후 간행된 ‘유항선생시집’의 저본으로, 판식, 서체, 간행 방식 등에서 개인 문집 간행의 과도기적 상황을 보여줘 형태서지학적으로 귀중한 자료로 평가된다.

현재 동일판본의 초간본은 국내외에 총 3책만 전하고 있다. 이 중 이번에 지정된 단국대학교 석주선기념박물관 소장본은 온전한 구성을 갖추고 있어 내용에 부족함이 없으며, 비교적 온전하고 원형에서 크게 벗어나지 않은 상태다.

서울역사박물관이 소장한 ‘휴대용 앙부일구’는 표면을 반구형으로 오목하게 파고 그 중심에 영침을 세웠고, 그 옆에 나침반을 붙여 남북을 정확하게 맞춘 후 시간을 측정하도록 제작됐다. 반구면이 정확히 절삭돼 명확한 절기선과 시각선이 제작됐고, 백동으로 제작된 영침을 은도금하는 등 제작 기법이 우수하다. 또한 다수의 해시계를 제작한 진주강씨 가문이 제작한 것으로 밑면에 제작 연대(융희 2년, 1908년)와 제작자(강문수)를 새겨 놓아 과학사적 자료로 가치도 높다.

앙부일구는 앙부일영으로도 쓰며, 솥이 하늘을 바라보는 듯한 모습을 한 해시계라는 의미이다. 1434년 장영실, 이천, 이순지 등이 왕명에 따라 처음 만들었으며, 그 해 10월 종묘 앞과 혜정교에 각 1대씩 설치했다. 그 후 조선 말기까지 다양한 형태로 제작되어 궁궐과 관공서, 민가에 이르기까지 널리 보급됐다. 해시계는 특정 장소에 설치하는 것과 휴대용으로 몸에 지니고 다니는 것 두 가지가 있는데, 이번에 지정된 것은 휴대용이다.