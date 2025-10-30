매출액 5조7344억원 달성해 “4Q 실적 개선될듯” 기대

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대제철이 30일 공시를 통해 2025년 3분기 연결기준 매출액 5조7344억원, 영업이익 932억원, 당기순이익 178억원을 기록했다고 밝혔다.

현대제철에 따르면 매출액은 전분기 대비 3.6% 감소했지만 원재료가 하락 및 자동차강판 등 고부가가치 제품 판매 비중 확대로 전분기 수준의 영업이익을 유지했다.

현대제철은“건설경기 둔화가 지속되면서 매출액은 감소했으나, 4분기부터 저가 수입재에 대한 통상 대응 효과가 본격 반영돼 실적이 점진적으로 개선될 것”이라고 전망했다.

현대제철은 안정적인 수익성 확보를 위해 글로벌 판매 역량을 강화하고 주요 기업과의 협력을 확대하는 한편, 고부가 신제품 개발과 성장산업 수요 선점을 통해 사업 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.

먼저 인도 푸네 완성차 클러스터 내 스틸서비스센터(SSC)를 준공하고 상업 생산을 개시해 글로벌 자동차강판 판매 기반을 강화한다. 호주 지역의 지속가능성 인증을 취득해 현지 건설시장 내 판매 경쟁력도 높인다. 아울러 글로벌 클라우드 선도기업인 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 국내 전 사업장에 클라우드 인프라를 도입하고, 동시에 저탄소 인증 철강재를 AWS 데이터센터 건설 프로젝트에 공급한다.

현대제철은 더 가볍고 단단한 철강 수요 증가에 대응해 MS강1)과 3세대 자동차강판 신제품의 양산·공급을 추진하고 있다. 현재 글로벌 완성차사와 부품 평가를 진행하고 있으며 적용 범위 확대를 검토한다.

더불어 차세대 모빌리티용 냉연 초고장력강 개발에도 역량을 집중한다. 현재 자율주행차 구조용 고장력강을 고객사 테스트용 소재로 공급해 인증을 진행 중이며, 개발 완료한 일반 차량 시트레일용 초고장력강은 2026년 초도 공급할 것으로 기대하고 있다.

건설 부문에서는 모듈러 주택시장 성장에 맞춰 바닥 충격음 저감기술과 H형강 구조 시스템 등 핵심 기술을 개발해 시장 선점에 적극 나서고 있다. 또 H형강에 C자형으로 구부린 열연재를 접합한 합성기둥, ‘HC 컬럼(Column)’을 개발해 지상ㆍ지하를 동시 시공하는 톱다운 공법 수요에 선제적으로 대응하고 있다.

현대제철 관계자는 “고부가 신제품 개발 및 성장산업 수요 선점을 통해 제품 판매를 확대하고 수익성을 개선해 나갈 계획”이라고 말했다.