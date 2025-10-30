“한-캐 안보·국방 협력 파트너십 수립 환영” “군사·국방 비밀정보보호 협정 실질적 타결”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리는 30일 경상북도 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 정상회담에서 ‘국방·안보 분야의 전략적 동반자’ 공동성명을 발표했다.

양 정상은 공동성명에서 “안보·국방 및 사이버·우주·복합 위협 등 상호 연계된 전략적 분야에서 양국 협력을 심화시키기 위한 로드맵을 발표한다”며 “‘한-캐나다 포괄적 전략 동반자 관계’가 여전히 굳건하고 활기찬 점을 다시금 확인하며 양 정상은 ‘한-캐 안보·국방 협력 파트너십’ 수립을 환영한다”고 했다.

이는 캐나다가 인태지역 국가와는 최초로 발표하는 것으로, 이 동반자 관계는 국방협력을 가속화하고, 상호운용성 및 대비 태세를 향상시키며, 방위산업협력을 증진하고, 역내 및 세계 안정에 공동으로 기여하기 위한 명확하고 행동 지향적인 체계를 제공한다는 설명이다.

또한 양 정상은 ‘군사·국방 비밀정보보호 협정’의 실질적인 협상 타결을 발표했다. 양국은 “이는 국방, 안보 및 방위산업협력 심화를 지원하기 위한 비밀정보의 교환 및 보호를 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 틀을 제공할 것”이라며 “본 협정 발효 시, 국방 조달, 방위산업 안보, 연구 및 작전조율 분야에서 협력을 한층 강화하기 위한 법적 기반이 마련됨으로써 한국과 캐나다간 전략적 동반자 관계 발전의 핵심적인 이정표가 될 것”이라고 했다.

그러면서 양국은 “한국과 캐나다는 공동의 도전에 대응하기 위해 양국의 무역 및 국방 관계를 강화하고 다변화하는 데 공동으로 기여하고 있다”며 “우리는 우리의 안보와 번영에 대한 위협이 그 어느 때보다 상호 연결되어 있음을 인식하고, 또한 국방 및 안보 분야의 전략적 동반자로서 협력을 심화하겠다는 우리의 결의를 재확인한다”고 말했다.