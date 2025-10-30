캐시미어 충전재·프리미엄 구스 다운 결합 충전재 레이어링 기술로 슬림한 실루엣

[헤럴드경제=강승연 기자] 아웃도어 패션 브랜드 아이더는 프리미엄 캐시미어 충전재를 사용해 고급스럽고 따뜻한 ‘캐시미어 롱 코트 다운(사진)’을 더욱 슬림한 실루엣으로 새로 출시했다고 30일 밝혔다.

캐시미어 코트 다운은 아이더의 프리미엄 라인이다. 아이더 독점 이탈리아산 캐시미어 충전재와 프리미엄 구스 다운 충전재를 함께 사용해 부드럽고 편안한 착용감과 보온성을 선사한다.

특히 이번 시즌에는 충전재 구조를 업그레이드해 더욱 슬림한 실루엣을 구현했다. 아이더만의 충전재 레이어링 기술이 더해져 부피감은 줄이고 보온력은 강화된 한층 세련된 아우터를 완성했다. 퀼팅 라인이 없는 깔끔한 코트형 외관으로 아웃도어와 일상을 넘나들며 스타일링하기 좋다.

대표 제품인 ‘라벨르 캐시미어 롱 다운’은 무릎까지 내려오는 긴 기장의 여성용 제품이다. 방풍 기능이 우수한 윈드스토퍼 안감을 사용해 외부에서 유입되는 찬 바람을 막아준다. 허리 벨트로 세련된 실루엣을 연출할 수 있으며, 퍼 트리밍이 적용된 후드는 탈부착을 할 수 있다. 남성용 ‘라벨르 캐시미어 미들 코트 다운’은 심플한 코트형 외관에 허벅지까지 오는 기장이다.

아이더 관계자는 “한 겨울에도 부피감 부담 없이 우아한 실루엣 속에서 따뜻함과 품격을 동시에 만족할 수 있도록 아이더만의 노하우와 디자인을 집약했다”며 “추운 겨울에도 ‘따뜻함’과 ‘스타일’을 모두 챙기고 싶은 이들에게 적극 추천한다”고 전했다.