소상공인 지원, 미래세대 육성 등 누적 2조4140억 사회적 가치 기여

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 소상공인 지원과 청년 일자리 창출, 미래세대 육성 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 올해 3분기 총 8269억원의 사회적 가치를 창출했다고 30일 밝혔다.

KB금융은 매년 금융·비금융 부문에서 ESG(환경·사회·지배구조) 경영활동이 환경과 사회에 미치는 영향을 화폐 가치로 환산해 ‘사회적 가치 성과 보고서’를 발간하고 있다. 또한 고객, 주주·투자자, 지역사회 등과의 소통을 위해 분기별로 사회적 가치 성과를 공개하고 있다.

KB금융이 3분기까지 창출한 사회적 가치는 상반기 1조5871억원을 포함해 총 2조4140억원이다.

3분기 중 KB금융은 ‘KB새희망홀씨Ⅱ’ 등 금융 취약계층을 위한 저금리 대출·금리우대, 소상공인을 위한 보증재원 출연, ‘지역신용보증재단 전환보증서 담보대출’ 이자 캐시백 등 금융비용 완화를 위한 지원과 취악계층·소상공인을 위한 다양한 포용금융 활동을 통해 사회적 가치를 창출했다. 수해 피해복구 지원 등 사회공헌 활동도 사회적 가치 창출에 기여했다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 따뜻한 금융으로 국민과 함께 성장하며 더 나은 세상을 만들어 가기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.