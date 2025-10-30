[헤럴드경제=나은정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 콜라 사랑이 아시아태평양 국가 정상들과의 만찬 자리에서도 여실히 드러났다.

지난 29일 경북 경주 힐튼호텔에서 이재명 대통령이 주최한 정상 특별만찬에서 트럼프 대통령의 테이블 위엔 샴페인과 함께 콜라가 놓여 눈길을 끌었다. 이는 트럼프 대통령 측이 직접 미국에서 공수한 ‘다이어트 콜라’로 알려졌다.

이날 만찬에는 트럼프 대통령을 비롯해 베트남 르앙 끄엉 국가주석, 호주 앤서니 알바니지 총리 등 7개국 정상들이 참석했다. 정상들은 이 대통령이 건배를 제의하자 샴페인 잔을 들어 분위기를 띄웠지만, 트럼프 대통령은 샴페인 잔을 입에 대는 시늉만 한 뒤 테이블에 내려놓고 대신 옆에 놓인 콜라를 집어들었다.

트럼프 대통령은 평소 철저한 금주가로 알려져 있다. 술 대신 콜라를 즐기는 이유는 형 프레드 트럼프의 비극적인 죽음 때문으로 전해진다. 트럼프 대통령은 “형이 술 문제가 있었다. 내게 항상 ‘술을 마시지 말라’고 했다”며 그가 알코올 중독으로 43세에 세상을 떠난 뒤 술 대신 콜라를 마셔왔다고 한다.

그의 콜라광 면모는 백악관에서도 유명하다. 트럼프 대통령은 하루 평균 12캔의 다이어트 콜라를 마시는 것으로 알려졌으며, 1기 재임 당시 백악관 집무실 책상에 콜라를 요청하는 빨간 버튼을 설치했을 정도다. 버튼을 누르면 직원이 유리컵에 담긴 시원한 콜라를 들고 들어왔다고 한다.

이번 정상 특별찬의 만찬주로는 트럼프 대통령의 아들 에릭 트럼프가 운영하는 와이너리의 트럼프 샤르도네, 트럼프 카베르네 소비뇽 와인이 준비됐으나 트럼프는 고사했다. 미국 측은 방한을 앞두고 호텔 측에 “트럼프 대통령이 좋아하는 콜라를 종류별로 준비해 달라”고 사전에 요청한 것으로 전해졌다. 그러나 은색 라벨의 다이어트 콜라 제품은 국내에서 구하기 어려워 미국 측이 직접 콜라를 공수해 온 것으로 알려졌다.